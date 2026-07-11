Irlandczyk wraca do największej organizacji MMA na świecie po pięciu latach bez profesjonalnego pojedynku. W 2024 roku miało dojść do wielkiego powrotu pierwszego mistrza dwóch kategorii wagowych (piórkowej i lekkiej) naraz w historii UFC. McGregor miał zmierzyć się wówczas z Michaelem Chandlerem, jednak ostatecznie z walki wyeliminowała go kontuzja. Teraz w końcu "The Notorious" wraca do rywalizacji i zmierzy się z Maxem Hollowayem. "Blessed" jeszcze niedawno dzierżył wyjątkowy dla federacji pas "BMF".

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Oprócz powrotu największej gwiazdy UFC do oktagonu, kibice zobaczą między innymi starcie dwóch zawodników, którzy walczą o jak najwyższe miejsce w rankingu wagi lekkiej, gdzie wysoko plasuje się także Mateusz Gamrot. Benoit Saint Denis skrzyżuje rękawice z Paddym Pimblettem. Anglik jeszcze niedawno zanotował porażkę w starciu z obecnym mistrzem tej dywizji, Justinem Gaethje'm.

Na gali odbędzie się również debiut w UFC złotego medalisty olimpijskiego w zapasach z Tokio z 2020 roku. Rywalem Gable'a Stevesona będzie Elisa Ellison.

UFC 329 z udziałem Conora McGregora. Wyniki i skróty live

Walka wieczoru:

Waga lekka: Conor McGregor (22-6) - Max Holloway (27-9)

Karta główna (Transmisja od godziny 3:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

Waga lekka: Benoit Saint Denis (17-3) - Paddy Pimblett (23-4)

Waga kogucia: Cory Sandhagen (18-6) - Mario Bautista (17-3)

Waga musza: Brandon Royval (17-9) - Lone'er Kavanagh (10-1)

Waga lekka: King Green (35-17-1) - Terrance McKinney (18-8)

Karta wstępna:

Waga półciężka: Robert Whittaker (26-9) - Nikita Krylov (31-11)

Waga ciężka: Gable Steveson (3-0) - Elisha Ellison (5-2)

Waga kogucia: Cody Garbrandt (15-7) - Adrian Yanez (17-6-1)

Waga piórkowa: Kai Kamaka III (18-7-1) - Luke Riley (13-0)

Waga musza: Tracy Cortez (12-3) - Cong Wang (9-1)

Waga średnia: Damian Pinas (9-1) - Cesar Almeida (7-2)

Waga średnia: Ryan Gandra (9-1) - Zach Reese (10-3)

Waga musza: Alessandro Costa (17-5) pokonał Cody'ego Durdena (18-11-1) przez poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie.

Transmisja karty głównej gali UFC 329 w nocy z soboty (11 lipca) na niedzielę (12 lipca) od godziny 3:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport