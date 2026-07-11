W Sigma Fresh Pucharze Polski pachnie już medalami. Zostali najlepsi

Siatkówka

Rywalizacja w Sigma Fresh Pucharze Polski w siatkówce plażowej Przysucha 2026 wkroczyła w decydującą fazę. W turnieju pozostały już tylko najlepsze pary - sześć duetów siatkarek i sześć duetów siatkarzy. Sobota przyniosła wiele ciekawych rozstrzygnięć, a emocji nie brakowało.

Cztery siatkarki plażowe w akcji podczas meczu, dwie z nich uśmiechają się do kamery.
fot. Kamil Pastusiak

Sobotnią walkę w Sigma Fresh Pucharze Polski w siatkówce plażowej Przysucha 2026 zdominowały pary zagraniczne. Po całym dniu rywalizacji, trzech wygranych spotkaniach do strefy medalowej awansowały duety z dwóch krajów, zarówno w turnieju siatkarek, jak i siatkarzy. Bez porażki dzień zakończyli Szwajcarzy Dillier i Fluechiger oraz Litwini Rumsevicius i Palubinskas, a także Litwinki Vasiliauskaitė/Grudzinskaite i Szwajcarki Bentele/Niederhauser.

 

Po drodze do półfinału dużo krwi próbowały napsuć im polskie pary. Te, które stawiały opór faworyzowanym teamom, pozostają cały czas w grze, podążając do strefy medalowej z prawej strony turniejowej drabinki. W turnieju siatkarzy Filip Lejawa i Szymon Beta w pierwszej rundzie przegrali co prawda w dwóch setach z braćmi Dzavoronok, ale były one wyrównane i szala zwycięstwa mogła przechylić się na drugą stronę. Decydowały niuanse. Obie pary, jak się okazuje, spotkają się ponownie, w ćwierćfinale z prawej strony drabinki. Czesi przegrali w tie-breaku z Litwinami Rumsevicius/Palubinskas i trafili znowu na młodych Polaków, którzy walczyli zaciekle o pozostanie w turnieju. Jedynie Szwajcarzy Dillier i Fluechiger przeszli przez sobotę jak burza. Nie stracili nawet seta, a ich wygrane nie były ani przez moment zagrożone.

 

Jedna porażka nie wykluczała od razu z turnieju i w ten sposób, po dłuższej drodze z prawej strony turniejowej drabinki blisko strefy medalowej znalazły się pary: Dzavoronok/Dzavoronok, Lejawa/Beta, Jaroszczak/Florczyk oraz Brożyniak/Janiak - w turnieju męskim, a także Antczak/Czupryniak, Adamek/Gromadowska, Chyła/Jochym-Florczyk i Kropidłowska/Łodej.

 

Jesteśmy ultra zmęczone, bardzo dużo nas to kosztowało. Ale jesteśmy przeszczęśliwe, bo odczarowałyśmy trochę dla nas Przysuchę - do tej pory pechową. Nie układały się dobrze dla nas tutaj te poprzednie sezony. Tak na teraz to chyba dla nas nasza życiówkę tutaj - stwierdziła Aleksandra Gromadowska. - Na pewno nasza gra trochę faluje przez ten turniej, ale jest też dużo bardzo dobrych momentów i myślę, że jest to bardzo dobry prognostyk przed jutrem - dodała Agnieszka Adamek.

 

Transmisje niedzielnych meczów w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.

Informacja Prasowa
Przejdź na Polsatsport.pl
SIATKÓWKASIATKÓWKA PLAŻOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tajlandia - Brazylia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 