Wimbledon: Guo/Mladenovic - Dabrowski/Stefani. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Guo i Mladenovic w poprzedniej rundzie pokonały bez straty seta chiński duet Jiang - Xu. Z kolei Dabrowski i Stefani zwyciężyły w takich samych rozmiarach japońsko-tajski tandem Aoyama - Liang. Przypomnijmy, że Kanadyjka i Brazylijka w ćwierćfinale wygrały z Katarzyną Piter i Annę Siskovą, a w całym turnieju nie straciły jeszcze seta.

- Grały bardzo dobrze, widać, że są zgraną parą. Mają swoje taktyczne rytuały i to było widać na korcie. Nie miały żadnego słabszego momentu. W którymkolwiek kierunku grałam, tam były nasze rywalki. Były po prostu lepsze, trzeba im to oddać - podsumowała Polka.

I to właśnie turniejowa "dwójka" będzie faworytem niedzielnego finału przeciwko Chińce i Francuzce, które przystąpiły do zmagań z "dziesiątką". Obie pary nie miały wcześniej okazji, aby ze sobą rywalizować.

Warto podkreślić, że triumfatorami debla wśród mężczyzn zostali Harri Heliovaara i Henry Patten. Fin i Brytyjczyk w wielkim finale okazali się lepsi od duetu Marcelo Arevalo/Mate Pavic 7:6 (7-4), 7:6 (7-3).

Gdzie obejrzeć mecz Guo/Mladenovic - Dabrowski/Stefani? O której godzinie?

Transmisja meczu Hanyu Guo/Kristina Mladenovic - Gaberiela Dabrowski/Luisa Stefani w niedzielę 12 lipca od godz. 14:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

KN, Polsat Sport