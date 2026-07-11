Wisła Kraków - Wrexham. Relacja live i wynik na żywo

Trwają przygotowania polskich klubów do nowego sezonu 2026/2027. W poprzednich rozgrywkach w PKO BP Ekstraklasie działo się niezwykle wiele - po mistrzostwo sięgnął Lech Poznań, natomiast z elitą pożegnały się Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Równie ciekawie było na zapleczu ekstraklasy - po kilkuletniej przerwie do elity wraca Wisła Kraków. Awans wywalczyły też Śląsk Wrocław i Wieczysta Kraków, która po emocjonującym finale barażów pokonała Chrobrego Głogów.

11 lipca Wisła zmierzy się z walijskim Wrexham AFC. Spotkanie to będzie głównym punktem obchodów 120-lecia klubu.

Dzień później Krakowianie sprawdzą formę z pierwszoligowym Podbeskidziem Bielsko-Biała, a 18 lipca - z czeskim SK Artis Brno.

Nowy sezon krakowski zespół zainauguruje 26 lipca meczem na własnym stadionie z GKS Katowice.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Wrexham na Polsatsport.pl.

Polsat Sport