Zmarzlik trzeci w GP Malilli

Żużel

Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce w żużlowej Grand Prix w szwedzkiej Malilli i zachował prowadzeniu w klasyfikacji mistrzostw świata po sześciu turniejach. Wygrał Duńczyk Anders Thomsen, przed Brytyjczykiem Robertem Lambertem.

Trzech zawodników na motocyklach żużlowych ściga się po piaszczystym torze, wzbijając kurz.
fot. PAP
Bartosz Zmarzlik

Dominik Kubera i Patryk Dudek zostali wyeliminowani w wyścigach ostatniej szansy, a Kacper Woryna zakończył starty na zasadniczej części turnieju.

 

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Kolejny turniej odbędzie się 1 sierpnia w Łodzi.

KP, PAP
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INNEŻUŻEL
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