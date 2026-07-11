Zmarzlik trzeci w GP Malilli
Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce w żużlowej Grand Prix w szwedzkiej Malilli i zachował prowadzeniu w klasyfikacji mistrzostw świata po sześciu turniejach. Wygrał Duńczyk Anders Thomsen, przed Brytyjczykiem Robertem Lambertem.
Bartosz Zmarzlik
Dominik Kubera i Patryk Dudek zostali wyeliminowani w wyścigach ostatniej szansy, a Kacper Woryna zakończył starty na zasadniczej części turnieju.
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Kolejny turniej odbędzie się 1 sierpnia w Łodzi.Przejdź na Polsatsport.pl
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