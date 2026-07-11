Żona i dzieci ponad ważnym graczem. Właściciel mistrzowskiego klubu w ogniu krytyki
Tom Dundon, właściciel zdobywców Pucharu Stanleya, Carolina Hurricanes, znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak umieścił na okazałym trofeum nazwiska swojej żony i piątki dzieci kosztem jednego z ważnych zawodników.
Tradycją najlepszej hokejowej ligi świata jest to, że drużyna, która zdobędzie Puchar Stanleya, może wygrawerować na trofeum maksymalnie 55 nazwisk, przy czym muszą się tam znaleźć wszyscy, którzy rozegrali w barwach klubu co najmniej 41 meczów sezonu zasadniczego lub wystąpili choćby w jednym spotkaniu serii finałowej.
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W przypadku tegorocznych zwycięzców, drużyny Carolina Hurricanes, lista dostępnych miejsc dość mocno się skurczyła, ponieważ właściciel klubu kazał wygrawerować na pucharze - poza swoim - również imiona i nazwiska swojej żony oraz pięciorga ich dzieci! Z tego powodu na trofeum próżno szukać choćby Joela Nystroema, szwedzkiego obrońcy, który w pierwszej części sezonu był dość ważnym punktem drużyny, rozgrywając w jej barwach 38 spotkań sezonu zasadniczego, w których zdobył jedną bramkę i zanotował 9 asyst.
"Drużyna może ubiegać się o wygrawerowanie na trofeum nazwiska gracza, który nie spełnił wymogów formalnych, a był ważnym członkiem ekipy, ale Hurricanes zrobili ten wyjątek dla... Nicolasa Deslauriersa, który zagrał siedem razy w sezonie zasadniczym i raz w fazie play-off. Wiele osób dość ostro zareagowało na fakt, że na pucharze pojawiły się nazwiska żony i dzieci właściciela, a zabrakło na nim nie tylko Joela Nystroema, ale i odpowiedzialnego za sprzęt Boba Gormana, związanego z Hurricanes od ponad 30 lat" - czytamy w "Aftonbladet".
Tegoroczny finał nie był pierwszym, w którym właściciele klubów umieszczali członków swoich rodzin ponad zawodnikami. W 2021 roku na Pucharze Stanleya znalazło się nazwisko Penny Vinik, byłej już żony właściciela Tampa Bay Lightning Jeffreya Vinika, a ostatnio jeszcze dalej poszedł właściciel Florida Panthers, który dwa lata z rzędu umieszczał na trofeum imiona i nazwiska małżonki oraz trójki ich dzieci.Przejdź na Polsatsport.pl