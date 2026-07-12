135 tysięcy kibiców wyszło na ulice! Ogromne święto

"Ćwierćfinał mundialu Norwegia – Anglia jest wydarzeniem tak wielkim, że nadal trudno zrozumieć, iż naprawdę dochodzi do tego meczu. Po tylu cierpieniach, tylu porażkach, 26 latach bez udziału w dużym turnieju i 28 latach bez mistrzostw świata" – napisał przed spotkaniem komentator VG Trond Johannessen.

ZOBACZ TAKŻE: Obrońcy tytułu dalej w grze! Poznaliśmy ostatniego półfinalistę MŚ 2026

Szef redakcji sportowych "Aftenposten" i "VG" Eivind Haugen w rozmowie z Polską Agencją Prasową nie miał wątpliwości, że choć po cichu norwescy kibice marzyli o tym, by ich reprezentacja zaszła jeszcze dalej, wynik piłkarzy to doskonałe podsumowanie pierwszej połowy tego roku w norweskim sporcie.

– To był naprawdę spektakularny czas. Zwykle wyróżnialiśmy się w sportach zimowych, co w tym roku podkreśliliśmy historyczną liczbą zdobytych na igrzyskach we Włoszech medali. W ostatnich latach coś się jednak zmieniło. Mamy świetnych golfistów, Casper Ruud jest jednym z czołowych tenisistów. Brąz, który z mistrzostw świata przywieźli nasi hokeiści, dzięki zwycięstwu nad Szwecją smakował jak złoto. Do tego zwycięstwo ligi przez klub, którego Martin Odegaard jest kapitanem, a Erling Haaland został królem strzelców Premier League. Niesamowite pół roku – powiedział PAP Haugen.

Setki tysięcy Norwegów zebrało się na imprezach w całym kraju. Dziennik "VG" donosił, że kibice na biwak w lesie na wyspie Holsnoey zabrali ważący niemal 20 kg telewizor. Na pozbawionej elektryczności wyspie Veeoeya turystom oglądanie meczu umożliwił specjalnie ściągnięty na sobotni wieczór agregat prądotwórczy.

W Oslo - według policji - w sobotni wieczór w zorganizowanych strefach kibica i lokalach gastronomicznych spotkanie Norwegii z Anglią oglądało ponad 135 tys. osób, z czego w samym centrum ok. 110 tys. Po golu Andreasa Schjelderupa ten tłum eksplodował radością. Kibice tańczyli na stołach, unosili kufle i wykonywali ruchy naśladujące wiosłowanie.

Ogromny tłum przeciążył również sieć komórkową w ścisłym centrum norweskiej stolicy. Operatorzy komórkowi jeszcze przed meczem ostrzegali o możliwych problemami z transmisjami na żywo oraz wysyłaniem filmów przez Facebooka, Snapchata czy Instagram.

Jeden z lokali w śródmieściu odmówił wyłączenia dźwięku po godz. 23, mimo grożącemu właścicielom mandatu w wysokości 100 tys. koron (ok. 40 tys. złotych).

- Dziś jestem gotowy go zapłacić – deklarował dziennikarzom właściciel pubu.

Po ostatnim gwizdku przegranego ćwierćfinału fani reprezentacji ruszyli w kierunku Pałacu Królewskiego na tradycyjne "wiosłowanie" i mające obudzić króla Haralda V okrzyki. Po godz. 2.00 szacowano, że na plac przed rezydencją monarchy dotarło ok. 20 tys. osób.

Około 10 tys. Norwegów znalazło się w Miami, z czego połowa na stadionie Hard Rock. Z trybun ćwierćfinał oglądali m.in.: mistrz świata w szachach Magnus Carlsen, dwukrotny mistrz olimpijski w narciarstwie alpejskim Aksel Lund Svindal, były reprezentant w piłce nożnej John Arne Riise oraz Helene Spilling Oedegaard, żona kapitana kadry. Na mecz przyleciał również następca norweskiego tronu książę Haakon.

"Ból jest ogromny, ale ten mundial znacznie przekroczył oczekiwania. Dziękujemy za tę podróż. To było prawdziwe święto. Reprezentacja, która wygrała cztery z sześciu spotkań i była blisko wyeliminowania Anglii, będzie pamiętana przez pokolenia" – napisał tuż po zakończeniu spotkania komentator "Aftenposten" Erlend Nesje.

PAP