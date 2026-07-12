Aleksander Śliwka ostrzega przed meczami w Chicago. "Absolutnie trudne spotkania"
Reprezentacja Polski siatkarzy szykuje się do kolejnej odsłony rywalizacji w Lidze Narodów. Jak na starcia z wymagającymi rywalami zapatruje się kapitan kadry - Aleksander Śliwka? O tym mówił w rozmowie z Grzegorzem Michalewskim tuż przed wylotem do Chicago.
Reprezentacja Polski siatkarzy rozegra ostatni turniej Ligi Narodów przed fazą finałową. Biało-Czerwonych czekają starcia z teoretycznie najtrudniejszymi rywalami ze światowej czołówki. Podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia zmierzą się z Bułgarią, Brazylią, Francją oraz Stanami Zjednoczonymi.
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- W życiu nie nazwałbym takich meczów formalnością, to będą absolutnie bardzo trudne spotkania. Każde z nich będzie wymagało od nas stuprocentowej koncentracji i przygotowania, aby mieć szansę na wygraną. Po pierwsze musimy wywalczyć awans do turnieju finałowego podczas tego turnieju i mamy nadzieję to zrobić, natomiast zdajemy sobie sprawę, kto będzie po drugiej stronie siatki i jak wielkie to są drużyny - mówił Aleksander Śliwka w rozmowie z Grzegorzem Michalewskim.
Przed wyjazdem do Chicago reprezentacja Polski miała okazję zmierzyć się w sparingu z Niemcami, którzy również rywalizują w Lidze Narodów. Jak to starcie wyglądało z perspektywy kapitana kadry?
- Mecz z Niemcami na pewno dał nam rytm meczowy po dłuższym okresie treningowym. Mieliśmy szansę zagrania spotkania przed kibicami, troszkę zmierzenie się z tą atmosferą meczową. Zawsze to daje nam taki lepszy start, jeśli chodzi o potem wejście w turniej. Także mam nadzieję, że to zaowocuje już w środę w meczu z Bułgarią - dodał kapitan reprezentacji.
Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych będzie Bułgaria, która w poprzednim sezonie zdobyła tytuł wicemistrzów świata, a w jej składzie nie brakuje gwiazd siatkówki nowego pokolenia.
- Bułgaria jest bardzo młodą drużyną, utalentowaną, nieprzewidywalną, która może zagrać niezwykle mocno, przede wszystkim w elemencie zagrywki. Mamy nadzieję utrzymać te jej atomowe serwisy w grze, grać mądrze, taktycznie swoją siatkówkę i postarać się kontrolować przebieg meczu. Natomiast Bułgaria, jak w tamtym roku w Lidze Narodów w Gdańsku na przykład, pokazała, że może być naprawdę niezwykle groźna i trzeba będzie się mieć na baczności - powiedział Śliwka.
Co zatem będzie atutem polskiego zespołu, który ma za sobą już wiele rozegranych meczów?
- Jakość naszych zawodników, doświadczenie naszej drużyny, szerokość naszej ekipy. Bo możemy grać różnymi zestawieniami, nie tracić na jakości, a wręcz przeciwnie – zyskiwać na niej. Także mam nadzieję, że jakimkolwiek ustawieniem nie wyjdziemy, będziemy w stanie wygrać to spotkanie - podsumował przyjmujący.
Cała rozmowa z Aleksandrem Śliwką w materiale wideo.
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