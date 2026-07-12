To był punkt zwrotny. Legenda przeanalizowała finał Wimbledonu (WIDEO)

Finałowy pojedynek dostarczył wielu emocji i był niesamowicie wyrównany. Wystarczy powiedzieć, że pierwszy i drugi set rozstrzygnął się dopiero po tie-breakach. Żadnemu z zawodników nie udało się dokonać przełamania. W drugiej fazie zawodów do głosu doszedł Sinner, który po niespełna czterogodzinnej walce pokonał Niemca.

- Detale decydują, ale patrząc na całą tę strategię, taktykę Sinnera, ta jego cierpliwość w tym całym planie taktycznym na końcu wygrała, bo właśnie w tych decydujących momentach ci najlepsi dodają coś ekstra i Sinner to pokazał, mimo że przegrywał. Ten punkt zwrotny dla mnie to ten drugi gem drugiego seta przy 15:30. Jeżeli grasz serwis-wolej na zmianę, chyba pierwszy raz w meczu, wtedy pokazujesz przeciwnikowi: ja chcę grać na moich zasadach i nie czekasz na błąd. I to wtedy wysyła sygnał do Zvereva, że jemu nie wystarczy, żeby tylko zagrał przysłowiową piłkę w kort i będzie czekał na to, co zrobi przeciwnik. On idzie sam na swoich warunkach. Mimo tego, to jest wszystko przeanalizowane i na końcu widzieliśmy, że on swoją konsekwencją, swoim planem, tą cierpliwością, czekaniem na ten właściwy moment wygrał - analizuje postawę lidera rankingu ATP, Kubot.

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Włoch to obecnie bezapelacyjnie najlepszy tenisista świata, który kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa.

- Przypominam, to jest 50. zwycięstwo i drugie w Wimbledonie Sinnera. Dzięki temu wygrywa piąty tytuł Wielkiego Szlema i na pewno nie spocznie, bo Darren Cahill to świetny trener. To, co pokazuje Darren Cahill, jak umie dyrygować swoim podopiecznym, to jest fantastyczne - podkreśla triumfator Wimbledonu w grze podwójnej z 2017 roku.

Sinner oprócz dwóch triumfów na Wimbledonie, wygrał US Open oraz dwukrotnie Australian Open.

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Wypowiedź Łukasza Kubota w załączonym materiale wideo.