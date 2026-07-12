Argentyna zrobiła kolejny krok w kierunku mistrzostwa! Media zwracają uwagę na jedną rzecz

Dziennikarze z Argentyny uważają, że spodziewany sukces rodzi się jednak w bólach, a im bliżej końca turnieju, tym bardziej widać zmęczenie ekipy "Albicelestes".

Komentatorzy Radia La Red wskazują na kolejne dramatyczne w przebiegu mundialowe spotkanie Lionela Messiego i jego kolegów z reprezentacji, po zaciętych wcześniejszych meczach z Republiką Zielonego Przylądka oraz Egiptem.

ZOBACZ TAKŻE: Kontrowersja na mistrzostwach świata. FIFA opublikowała nagranie

Rozgłośnia zauważa, że ponownie Messi miał swój wkład w zwycięstwo "Albicelestes", wykonując ciężką pracę na boisku, a także asystując z rzutu rożnego na głowę Alexisa Mac Allistera, który wyprowadził Argentynę na prowadzenie w 10. minucie.

Radio La Red przyznaje, że choć po raz kolejny w tegorocznym mundialu Argentyńczycy musieli zacięcie walczyć o awans do kolejnej fazy turnieju, to podkreśla, że właśnie taka postawa naznaczona determinacją i wolą zwycięstwa stawia ich w dobrej pozycji przed półfinałem z Anglią.

- W zespole Scaloniego jest siła, motywacja i dobrze określony cel: zdobycie mistrzostwa świata – podsumowali dziennikarze rozgłośni z Buenos Aires.

Z kolei dziennik "La Nacion" skupia się na dużym wysiłku, jaki "Albicelestes" włożyli w rozgrywany w Kansas City pojedynek z potencjalnie słabszą od Argentyny Szwajcarią. Chwali postawę rywali, którzy od 72. minuty meczu grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Breela Embolo.

Stołeczna gazeta zastanawia się, na ile trudy długiego meczu ćwierćfinałowego będą mieć wpływ na postawę drużyny Scaloniego w środowym meczu przeciwko Anglii, który zostanie rozegrany w Atlancie.

Twierdzi, że piłkarze Scaloniego mieli potencjał i okazje, aby pokonać Szwajcarów w regulaminowym czasie meczu, który "choć zakończył się euforią, to naznaczony był nerwowymi momentami".

W podobnym tonie opisuje wygraną Argentyny ze Szwajcarią dziennik "Clarin". Wydawana w stolicy gazeta podkreśla, że ćwierćfinałowy sukces rodził się w bólach.

"Mecz w Kansas City zmierzał w kierunku rzutów karnych (...). Na szczęście zakończył się naszą wygraną dzięki bramkom zdobytym w końcówce dogrywki meczu, w którym niezwykle mocno cierpieliśmy" – podsumował "Clarin".

PAP