Co dalej z występami Igi Świątek? ”Nie wiemy, czy ona tego chce”

Iga Świątek zakończyła swój udział w tegorocznym Wimbledonie na etapie trzeciej rundy. Polka przegrała tam z Filipinką Alexandrą Ealą 6:7 (9), 2:6 i choć na pewno z perspektywy obrończyni tytułu nie był to satysfakcjonujący wynik, to eksperci Polsatu Sport zastanawiali się przede wszystkim nad przyszłością zawodniczki.

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- Z punktu widzenia tego, jak zaczyna turniej obrończyni tytułu, to na pewno wynik poniżej oczekiwań, ale przede wszystkim chyba ten kryzys rzuca się w oczy, ten brak radości z gry. Tutaj największy taki znak zapytania: co dalej? Jak ma wyglądać ten sezon Igi Świątek? - powiedział prowadzący magazyn Filip Gawęcki.

- To, czy Iga spadnie na ósme, czy na dziesiąte, czy na dwudzieste miejsce, moim zdaniem, nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. Ona musi poukładać swoje sprawy. Nie wiem, może nawet zrobić sobie przerwę. Dziś tam chyba widziałem, na wakacjach była, bo zdjęcia się pojawiły - dodał jego gość, Dawid Olejniczak.

Zdaniem eksperta Polsatu Sport patrzenie na aktualną sytuację w rankingu WTA nie ma większego znaczenia. Problem ma być bardziej złożony, a jego rozwiązanie może rozłożyć się w czasie.

- Czy na tym etapie, dla tej zawodniczki, czy ona zagra w tym roku w finałach WTA, czy nie, czy to jej zrobi aż taką różnicę? Czy nie warto patrzeć długofalowo, nawet kosztem tego, żeby po prostu znaleźć jakieś rozwiązanie, znaleźć jakąś radość z gry? Może dokonać jakichś zmian? Iga mówiła, że poszukuje takiego drugiego trenera. Pytanie też, czy trener jest tutaj jakby potrzebny teraz? Znaczy, czy jakikolwiek trener tutaj teraz pomoże? - dodał ekspert Polsatu Sport.

Olejniczak nie ukrywał, że polskiej zawodniczce przydałoby się wsparcie ze strony zawodnika lub zawodniczki, która przeżyła podobną sytuację. Zdaniem eksperta to może być remedium na falującą formę Polki.

- Od dawna mówię jeszcze, nawet jak Iga była numerem jeden. Na jej miejscu, mając takie możliwości finansowe, jeśli chodzi też o status, już dawno bym zatrudnił byłą mistrzynię lub byłego mistrza dyscypliny. Kogoś, kto tę drogę, którą Iga przechodzi, zna z autopsji, jako zawodnik, który teraz jest trenerem. Tacy ludzie są na rynku, tylko trzeba umiejętnie po nich sięgnąć i chcieć po nich sięgnąć. Nie wiem, czy Iga chce - podsumował Olejniczak.

Cała rozmowa z ”Halo tu Wimbledon” w materiale wideo.

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PI, Polsat Sport