Conor McGregor przerwał milczenie. Tak skomentował swój powrót do UFC
Conor McGregor (22-7) w nocy z soboty na niedzielę przegrał z Maxem Hollowayem (28-9) podczas gali UFC 329. Irlandczyk nabawił się kontuzji, przez którą nie mógł kontynuować pojedynku już w pierwszej rundzie. Teraz "The Notorious" postanowił zabrać głos w tej sprawie.
Miliony fanów mieszanych sztuk walki czekało na to starcie. Przypomnijmy, że po raz ostatni umiejętności słynnego Irlandczyka mogliśmy zobaczyć podczas gali w lipcu 2021, kiedy po raz drugi przegrał z Dustinem Poirierem. Fani UFC w nocy z soboty na niedzielę nie mogli nacieszyć oczu wyrównanym pojedynkiem.
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Walka trwała zaledwie 69 sekund. McGregor próbował atakować rywala wysokimi kopnięciami, jednak bez przerwy upadał, ponieważ nie mógł dobrze oprzeć się na nodze postawnej. Po kolejnym niepewnym kroku Irlandczyka sędzia przerwał walkę i przyznał zwycięstwo Hollowayowi. Na nagraniach zrobionych przed walką wyraźnie widać, że 37-latek już wtedy mierzył się z urazem nogi.
Teraz McGregor postanowił zabrać głos w sprawie swojego powrotu. Legendarny zawodnik opublikował krótki post w mediach społecznościowych.
"Moja głowa tego nie wytrzymuje. Jest zniszczona. Nie miałem żadnych urazów przed walką. Kopałem, stawałem na nogach i skakałem przez cały obóz treningowy, a także za kulisami przed walką. To wyszło znikąd. Nie wiem, skąd się to wzięło. Mogę to tylko opisać jako piekło" - napisał zawodnik.
Skrót z walki Conor McGregor - Max Holloway oraz samo wyjście Irlandczyka do oktagonu można obejrzeć w załączonych materiałach wideo.
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