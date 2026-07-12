Conor McGregor przerwał milczenie. Tak skomentował swój powrót do UFC

Miliony fanów mieszanych sztuk walki czekało na to starcie. Przypomnijmy, że po raz ostatni umiejętności słynnego Irlandczyka mogliśmy zobaczyć podczas gali w lipcu 2021, kiedy po raz drugi przegrał z Dustinem Poirierem. Fani UFC w nocy z soboty na niedzielę nie mogli nacieszyć oczu wyrównanym pojedynkiem.

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Walka trwała zaledwie 69 sekund. McGregor próbował atakować rywala wysokimi kopnięciami, jednak bez przerwy upadał, ponieważ nie mógł dobrze oprzeć się na nodze postawnej. Po kolejnym niepewnym kroku Irlandczyka sędzia przerwał walkę i przyznał zwycięstwo Hollowayowi. Na nagraniach zrobionych przed walką wyraźnie widać, że 37-latek już wtedy mierzył się z urazem nogi.

Teraz McGregor postanowił zabrać głos w sprawie swojego powrotu. Legendarny zawodnik opublikował krótki post w mediach społecznościowych.

"Moja głowa tego nie wytrzymuje. Jest zniszczona. Nie miałem żadnych urazów przed walką. Kopałem, stawałem na nogach i skakałem przez cały obóz treningowy, a także za kulisami przed walką. To wyszło znikąd. Nie wiem, skąd się to wzięło. Mogę to tylko opisać jako piekło" - napisał zawodnik.

My head gasket is gone. Destroyed. I had no injury / injuries going into the fight. I was throwing kicks, planted and jumping, all throughout camp as well as backstage before the fight. This came out of nowhere. I am beyond dark here. I can only describe it as hell. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2026

Skrót z walki Conor McGregor - Max Holloway oraz samo wyjście Irlandczyka do oktagonu można obejrzeć w załączonych materiałach wideo.

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AA, Polsat Sport