Deklaracja Conora McGregora! "Wrócę"

Przypomnijmy, że po raz ostatni umiejętności "The Notorious" mogliśmy zobaczyć podczas gali w lipcu 2021, kiedy po raz drugi przegrał z Dustinem Poirierem. Fani UFC w nocy z soboty na niedzielę zawiedli się jednak na hitowej walce.

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Pojedynek trwał tylko... 69 sekund. McGregor próbował atakować rywala wysokimi kopnięciami, jednak bez przerwy upadał, ponieważ nie mógł dobrze oprzeć się na nodze postawnej. Po kolejnym niepewnym kroku Irlandczyka i uderzeniach Hollowaya sędzia przerwał walkę i przyznał zwycięstwo zawodnikowi ze Stanów Zjednoczonych.

Irlandczyk zdążył już zabrać głos w sprawie swojej kontuzji. Teraz postanowił opublikować kolejny post w mediach społecznościowych. Tym razem złożył jasną deklarację.

"Byłem tak gotowy na tę walkę, że nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Gadanie, że byłem rozkojarzony, wchodząc do walki, to bzdura. Byłem spokojny, gotowy i pewny siebie. Jestem w szoku z powodu tego, co się wydarzyło. Diabeł dosłownie patrzy mi w twarz tutaj, prosto przed moimi oczami. Nie angażuję się w to. Jutro będę w kościele. Pokonam to. Nie dam się zrazić. Wrócę" - napisał zawodnik.

I was so sharp and so ready for this fight I cannot believe what has happened. The talk of me being off while walking in to the fight is nonsense. I was calm, ready, and confident. I am in shock what has taken place. The devil is literally staring at me right in front of my face… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2026

Skrót z walki Conor McGregor - Max Holloway oraz samo wyjście Irlandczyka do oktagonu można obejrzeć w załączonych materiałach wideo.

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AA, Polsat Sport