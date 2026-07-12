Dlatego Norwegia nie zagra w półfinale. "Zawiódł, jego zaangażowanie było żadne"

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Za nami ćwierćfinałowe mecze mundialu z dwoma potężnymi wpadkami bramkarzy, które wyrzuciły z gry Belgię oraz Norwegię i czerwoną kartką, która ustawiła mecz Argentyna – Szwajcaria.

Marek Motyka, były reprezentant Polski: Kibicowałem Norwegii i szkoda, że tak się zdarzyło, że bramkarz, który przed chwilą był bohaterem, tym razem się nie popisał. Los piłkarski jest jednak przewrotny.

Co według pana sprawiło, że Norwegia zawiodła? Ten nieuznany gol?

Akurat gol został nieuznany słusznie, bo wcześniej był faul Haalanda. I właśnie on zawiódł w tym meczu. Jego zaangażowanie było praktycznie żadne. Czekał na podanie otwierające drogę do bramki, ale sam niewiele robił, by to podanie dostać. Jednak ten zawodnik ma niesamowity potencjał, a przy swoim wzroście jest bardzo dynamiczny. Szkoda, że to spotkanie mu nie wyszło. Mimo to nie zdejmowałbym go z boiska, bo taki piłkarz może w każdej chwili odpalić. Nie wiem, pewnie trener szukał innych rozwiązań.

Haaland dreptał po boisku. Może dlatego.

Jednak to nie tylko jego wina, że Norwegia przegrała. Brakło mi też większej determinacji Norwegów w tym meczu, szukania rzutów wolnych, wjeżdżania w pole karne. Na początku oddali też piłkę rywalowi i trochę czasu minęło, nim zdecydowali się odważnie pójść do przodu. Przy 2:1 dla Anglii też nie mieli pomysłu, jak to zmienić. Cóż, jakby nie spojrzeć, mamy w półfinałach mocne ekipy i będzie się działo.



W sumie to będziemy mieli dwa półfinały marzenie, a ten, o którym pan nie wspomniał, będzie miał sporo podtekstów.

To prawda. Przy meczu Anglia – Argentyna wyjdzie wspomnienie wojny o Falklandy, ale też ta ręka Maradony z mundialu w Meksyku w 1986 roku. Naprawdę ciekawa konfrontacja się szykuje. A niewiele brakowało, by do niej nie doszło. Przecież Argentyna mogła się potknąć na Egipcie i sam do końca nie rozumiem, co tam się stało. Messi już się pakował, ale nagle Argentyna odwróciła to spotkanie. Fenomen Messiego zrobił swoje. Plus jest taki, że przyjemnie patrzyło się potem na to, co dzieje się na ulicach Buenos Aires, jak ludzie tam to wszystko przeżywają.



To pan nie jest z tych, co mówią, że FIFA rozłożyła przed Argentyną czerwony dywan i tak ułożyła drabinkę, że mistrzowie mają z górki.

A mimo to naprawdę niewiele brakowało, by i ta drabinka okazała się za trudna dla Argentyny. Ja naprawdę nie wierzyłem, że zdołają odwrócić mecz z Egiptem. A jednak się udało.



Co pan sądzi o czerwonej kartce Embolo w meczu Argentyny ze Szwajcarami. Naprawdę się należała? To ustawiło mecz.

Czasem arbitrzy przeginają. VAR pokazuje różne ujęcia i sędziowie często dostrzegają rzeczy, których normalnie by nie zobaczyli. Dla mnie grubą przesadą było anulowanie czerwonej kartki dla piłkarza Stanów Zjednoczonych po telefonie prezydenta Trumpa. Natomiast Embolo chyba bym nie dał kartki. Takich sytuacji jak ta już kilka mieliśmy i decyzje były inne. Wszystko jest kwestią interpretacji. To jednak ustawiło Szwajcarów pod ścianą, zabrało im szansę.

Największe rozczarowanie ćwierćfinałów?

Chyba Maroko. Wcześniej ta drużyna grała dużo lepiej, ale z Francją to nie był ten zespół. Nie wiem, może Francja nie pozwoliła im na więcej. A może po prostu bali się otworzyć, żeby nie przegrać jeszcze więcej. Siła Francji jest jednak ogromna, a ten Mbappe, to jest odrzutowiec. No i wciąż ma szansę na króla strzelców. Największe ma chyba Messi, ale Mbappe, Kane i Bellingham będą gonić. Haaland już nie.



Dobrze, że pan wspomniał, bo właśnie się przypomniało, że przy okazji stałych fragmentów gry Norwegii padło stwierdzenie "szarańcza", a to kiedyś była specjalność prowadzonych przez pana drużyn.

I trochę bramek z tego padło. To był mój konik. Norwegia przy kilku zawodników powyżej 190 centymetrów słusznie korzysta z takich rozwiązań, jak szarańcza w polu karnym. Dużo się dzieje, jak nagle wszyscy biegną do piłki, trudno czasem się w tym połapać i zatrzymać to.



To kto zagra w finale?

Nie wiem. W pierwszym meczu będę za Hiszpanią, ale faworytem są Francuzi. Natomiast ciekaw jestem, jak Argentyna się spisze, bo tak mocnego rywala, jak Anglia dotąd nie miała. Może jakiś błysk Messiego ich uratuje, a może to będzie koniec.