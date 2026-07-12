Dwie polskie załogi na podium ME

Regaty rozegrane zostały w formule otwartej z udziałem zawodników z innych kontynentów. Podobnie jak w czerwcu ubiegłego roku w Salonikach w klasie 49er najlepsi okazali się aktualni mistrzowie świata Seb Menzies i George Lee Rush z Nowej Zelandii, natomiast w klasie 49erFX triumfowały kanadyjskie siostry Georgia i Antonia Lewin-Lafrance.

Te załogi nie były jednak uwzględnione w klasyfikacji mistrzostw Starego Kontynentu. W tej sytuacji złote medale w klasie 49er trafiły do Brytyjczyków Jamesa Grummetta i Rhosa Hawesa, natomiast w kobiecej klasie 49erFX swój sukces z ubiegłego roku z Grecji powtórzyły Niemki Maria Bergmann i Hanna Wille.

Staniul i Sztorch (AZS AWFiS Gdańsk) zajęli drugie miejsce, a na podium stanęli także Niemcy Richard Schultheis i Fabian Rieger. Wśród kobiet Melzacką (YKP Gdynia) i Jankowiak (OŚ AZS Poznań) wyprzedziły jeszcze Francuzki Mathilde Lovadina i Lou Berthomieu.

Tym samym Polki kontynuują medalową serię. W Salonikach były drugie, natomiast w maju na mistrzostwach świata w Quiberon we Francji wywalczyły trzecią lokatę.

Z kolei Staniul i Sztorch to dwukrotni mistrzowie świata juniorów, a także zwycięzcy mistrzostw Europy z Salonik, ale w 2021 roku.

W stawce 93 duetów z 31 państw na 29. pozycji (23. wśród Europejczyków) zakończyli regaty Tytus Butowski (AZS AWFiS Gdańsk) i Adam Głogowski (Nauticus YC Olsztyn), a na 41. (30.) Dominik Buksak (PKR Szczecin) i Mateusz Gwóźdź (AZS AWFiS Gdańsk). Ci ostatni muszą być srodze rozczarowani, bowiem na ostatnich mistrzostwach świata przypadło im piąte miejsce.

W kobiecej klasie 49erFX ścigały się 54 ekipy z 25 krajów, w tym kolejne dwie z kadry narodowej PZŻ. Gabriela Rajchert i Hanna Czapska (Spójnia Warszawa) były 13. (12.), a Ewa Lewandowska (AZS AWFiS Gdańsk) i Anna Zwara (MKŻ Arka Gdynia) 26.(22.).

Biało-czerwoni nie rywalizowali w katamaranach Nacra 17, w których na starcie stanęło 35 mieszanych załóg z 19 państw.

Mistrzami Europy zostali Szwedzi Emil Jarudd i Hanna Jonsson, którzy wyprzedzili aktualnych brązowych medalistów mistrzostw świata i ubiegłorocznych zwycięzców tej imprezy Brytyjczyków Johna Gimsona i Annę Burnet oraz Holendrów Willemijnę Offerman i Scipio Houtmana.

PAP