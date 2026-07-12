Sinner i Djokovic zmierzyli się pięć miesięcy po zwycięstwie Serba nad Włochem w półfinale Australian Open. Faworytem wydawał się broniący tytułu Sinner. Jednak pokonując we wtorek Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime’a w najdłuższym ćwierćfinale w historii turnieju, trwającym 5 godzin i 15 minut, Djokovic przypomniał wszystkim, jak bardzo pragnie 25. tytułu wielkoszlemowego.

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39-latek miał szansę wyrównać rekord Szwajcara Rogera Federera, który Wimbledon wygrał ośmiokrotnie. Młodszy o 15 lat Włoch wygrał cztery imprezy wielkoszlemowe. Oprócz Wimbledonu 2025, zwyciężył w Australian Open w 2024 i 2025 roku oraz US Open 2024.

- Atmosfera na Wimbledonie zawsze jest wyjątkowa. Tym bardzie cieszę się, że ponownie zagram tu w finale. Novak był inspiracją dla mnie i całego pokolenia tenisistów. Nadal gra na najwyższym poziomie. Pokonał mnie w półfinale Australian Open. Wciąż jest groźny. Musiałem być w pełni skoncentrowany i zagrać na maksimum swoich możliwości. Starałem się grać agresywnie - oświadczył Sinner.

Zverev pierwszy raz w karierze wystąpi w finale Wimbledonu. Wcześniej trzykrotnie odpadał w czwartej rundzie (2017, 2021, 2024). Awans do finału pozwoli mu na wyprzedzenie w światowym rankingu drugiego obecnie Hiszpana Carlosa Alcaraza, pauzującego z powodu problemów zdrowotnych.

- Wiem, że 99 procent kibiców na stadionie chciało, żeby Fery wygrał. To naturalne. Mimo to uważam, że atmosfera była niesamowita. Sądzę, że Arthur jest wielkim talentem i rozwinie swoją karierę. Finał będzie bardzo trudny, jednak wierzę w siebie i swoje możliwości - powiedział Zverev.

Obecny lider rankingu ATP wygrał 10 z 14 pojedynków ze Zverevem.

Relacja live i wynik na żywo finału Wimbledonu Alexander Zverev - Jannik Sinner na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę 12 lipca o godzinie 17:00.

KP, PAP