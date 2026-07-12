Halo tu Wimbledon. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online - 13.07

W poniedziałkowym programie omówimy pełen emocji finał mężczyzn, w którym Jannik Sinner pokonał Alexandra Zvereva 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4.

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Prowadzącym będzie Tomasz Tomaszewski. Czeka nas zatem solidna analiza oraz ciekawostki związane z turniejem rozgrywanym na londyńskich kortach.

Nie zabraknie podsumowania kluczowych spotkań, oceny występów najlepszych zawodników oraz spojrzenia na najważniejsze momenty turnieju.



Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w poniedziałek 13 lipca o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

HP, Polsat Sport