Halo tu Wimbledon. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online - 13.07

Tenis

Za nami kolejna edycja wielkoszlemowego Wimbledonu. To oznacza, że czeka nas podsumowujący program "Halo tu Wimbledon". Transmisja ostatniego odcinka w poniedziałek 13 lipca o godz. 11:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

Logo Wimbledonu z napisem "halo tu wimbledon"
fot. Polsat Sport
Halo tu Wimbledon

W poniedziałkowym programie omówimy pełen emocji finał mężczyzn, w którym Jannik Sinner pokonał Alexandra Zvereva 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4.

 

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Prowadzącym będzie Tomasz Tomaszewski. Czeka nas zatem solidna analiza oraz ciekawostki związane z turniejem rozgrywanym na londyńskich kortach.

 

Nie zabraknie podsumowania kluczowych spotkań, oceny występów najlepszych zawodników oraz spojrzenia na najważniejsze momenty turnieju.


Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w poniedziałek 13 lipca o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

HP, Polsat Sport
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