Historia napisała się na naszych oczach! Polacy skradli show w Niemczech

Kończy się turniej European Darts Open w niemieckim Leverkusen. Znakomicie spisywali się w nim Polacy - Ratajski i Białecki awansowali do półfinału, w którym... zmierzyli się ze sobą.

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Wcześniej w 1/8 finału obaj sprawili spore niespodzianki - najpierw Białecki pokonał Kevina Doetsa, po raz pierwszy w karierze dochodząc do ćwierćfinału imprezy tej rangi. Zaraz potem Ratajski ograł rozstawionego w tych zawodach z "jedynką" Giana van Veena, który jest aktualnym wicemistrzem świata. W tegorocznej edycji MŚ 24-letni "The Giant" doszedł do finału, gdzie lepszy od niego okazał się genialny Anglik Luke Littler.

Z zawodami na 1/8 finału pożegnał się też najsłynniejszy holenderski darter, Michael van Gerwen. Trzykrotnego mistrza świata w sobotę niespodziewanie 6:4 pokonał Australijczyk Damon Heta.

W ćwierćfinale obaj Polacy zmierzyli się z Anglikami - rywalem Białeckiego był James Wade, natomiast Ratajski o kolejne zwycięstwo powalczył z Nathanem Aspinallem, który bronił tytułu z zeszłego roku. Wówczas "The Asp" pokonał w finale Hetę 8:6.

Zarówno Białecki, jak i Ratajski pokonali faworyzowanych Anglików i o awans do finału powalczyli w bezpośrednim starciu. W polskim pojedynku lepszy okazał się Ratajski, triumfując 7:5. Jego finałowym rywalem będzie Holender Jermaine Wattimena.