Klub to potwierdził! Najlepszy libero mistrzostw Polski stanie przed nowym wyzwaniem

Marcel Schadach (rocznik 2008) to wychowanek Energa Trefla Gdańsk. Podczas tegorocznych mistrzostw Polski juniorów wywalczył wraz z drużyną brązowy medal i został wybrany najlepszym libero turnieju finałowego.

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"Schadach należał do kluczowych zawodników odpowiedzialnych za organizację gry w przyjęciu i obronie, odgrywając istotną rolę w sukcesach młodzieżowych zespołów Energi Trefla Gdańsk, potwierdzając swoją wartość zarówno w rozgrywkach juniorskich, jak i podczas treningów z pierwszym zespołem" – napisał klub w komunikacie.

W barwach SMS PZPS Spała rozegrał 46 meczów w pierwszej lidze. W zbliżającym się sezonie młody siatkarz będzie miał okazję na pokazanie swoich umiejętności na parkietach PlusLigi. W drużynie na pozycji libero nadal pozostanie siatkarz reprezentacji Finlandii Voitto Koykka, który gra w Treflu od 2023 roku.

Energa Trefl Gdańsk - skład na sezon 2026/27 (stan na 12 lipca):

rozgrywający: Joe Worsley, Przemysław Stępień

przyjmujący: Damian Kogut, Piotr Orczyk, Michał Gierżot

atakujący: Aliaksei Nasevich, Damian Schulz

środkowi: Piotr Nowakowski, Mariusz Schamlewski, Moustapha M’Baye, Patryk Niemiec

libero: Voitto Köykkä, Marcel Schadach.

Polsat Sport, treflgdansk.pl