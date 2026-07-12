Klub to potwierdził! Najlepszy libero mistrzostw Polski stanie przed nowym wyzwaniem

Robert MurawskiSiatkówka

Marcel Schadach dołączył do pierwszej drużyny Energa Trefla Gdańsk. 18-letni siatkarz to najlepszy libero tegorocznych mistrzostw Polski juniorów. Doświadczenie na boiskach PlusLigi będzie zbierał u boku reprezentanta Finlandii Voitto Koykki.

Siatkarze w strojach klubowych pozują do zdjęcia z medalami i nagrodami, prezentując swoje osiągnięcia.
fot. Piotr Sumara/PZPS
Marcel Schadach został wybrany najlepszym libero mistrzostw Polski Juniorów - Mrzeżyno 2026.

Marcel Schadach (rocznik 2008) to wychowanek Energa Trefla Gdańsk. Podczas tegorocznych mistrzostw Polski juniorów wywalczył wraz z drużyną brązowy medal i został wybrany najlepszym libero turnieju finałowego.

 

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"Schadach należał do kluczowych zawodników odpowiedzialnych za organizację gry w przyjęciu i obronie, odgrywając istotną rolę w sukcesach młodzieżowych zespołów Energi Trefla Gdańsk, potwierdzając swoją wartość zarówno w rozgrywkach juniorskich, jak i podczas treningów z pierwszym zespołem" – napisał klub w komunikacie.

 

W barwach SMS PZPS Spała rozegrał 46 meczów w pierwszej lidze. W zbliżającym się sezonie młody siatkarz będzie miał okazję na pokazanie swoich umiejętności na parkietach PlusLigi. W drużynie na pozycji libero nadal pozostanie siatkarz reprezentacji Finlandii Voitto Koykka, który gra w Treflu od 2023 roku.

 

Energa Trefl Gdańsk - skład na sezon 2026/27 (stan na 12 lipca):

 

rozgrywający: Joe Worsley, Przemysław Stępień
przyjmujący: Damian Kogut, Piotr Orczyk, Michał Gierżot
atakujący: Aliaksei Nasevich, Damian Schulz
środkowi: Piotr Nowakowski, Mariusz Schamlewski, Moustapha M’Baye, Patryk Niemiec
libero: Voitto Köykkä, Marcel Schadach.

Polsat Sport, treflgdansk.pl
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PlusLiga
Energa Trefl Gdańsk
Voitto Koykka
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