Kolejny siatkarz na pokładzie! Energa Trefl Gdańsk zamyka skład na nowy sezon

Robert MurawskiSiatkówka

Maksymilian Durski będzie grał w zespole Energa Trefl Gdańsk. Młody przyjmujący zamknął skład tej drużyny na sezon 2026/2027.

Trener siatkówki Mariusz Sordyl w czarnej koszulce z logo klubu rozmawia z zawodnikami.
fot. Mateusz Slodkowski / Cyfrasport
Energa Trefl Gdańsk - skład na przyszły sezon 2026/2027. Kto zagra z drużynie z Gdańska?

Maksymilian Durski (rocznik 2007) to wychowanek gdańskiego klubu, grający na pozycji przyjmującego. Jest tegorocznym wicemistrzem Europy U22. Piotr Graban powołał go na turniej w Portugalii, gdzie Polacy wywalczyli srebrne medale, ulegając Czechom w finale. Wcześniej został uznany najlepszym przyjmującym mistrzostw Polski juniorów. W ostatnich latach należał do liderów młodzieżowych zespołów "Gdańskich Lwów".

 

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Teraz przed młodym siatkarzem kolejny krok w karierze. Otrzyma szansę dalszego rozwoju w PlusLidze, dołączając do drużyny Energa Trefl Gdańsk na nowy sezon 2026/2027. Wcześniej klub ogłosił, że pierwszą drużynę zasili inny utalentowany zawodnik młodzieży Trefla - libero Marcel Schadach.

 

– Bardzo cieszy nas fakt, że kolejni wychowankowie dołączają do pierwszej drużyny. Marcel i Maksymilian byli jednymi z liderów zespołu, który sięgnął po brązowy medal mistrzostw Polski juniorów, a ich indywidualne wyróżnienia tylko potwierdzają jakość, jaką prezentują. Jesteśmy przekonani, że swoją ciężką pracą zasłużyli na tę szansę. Chcemy, aby Energa Trefl Gdańsk była miejscem, w którym młodzi zawodnicy mogą rozwijać się i przechodzić drogę od grup młodzieżowych do PlusLigi. To ważny moment zarówno dla nich, jak i dla całego naszego systemu szkolenia – powiedział prezes klubu Dariusz Gadomski.

 

Energa Trefl Gdańsk - skład na sezon 2026/2027:

 

rozgrywający: Przemysław Stępień, Joe Worsley
przyjmujący: Maksymilian Durski, Michał Gierżot, Damian Kogut, Piotr Orczyk
atakujący: Aliaksei Nasevich, Damian Schulz
środkowi: Moustapha M’Baye, Patryk Niemiec, Piotr Nowakowski, Mariusz Schamlewski
libero: Voitto Koykka, Marcel Schadach.

 

Trener: Mariusz Sordyl.

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