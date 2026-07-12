Kolejny siatkarz na pokładzie! Energa Trefl Gdańsk zamyka skład na nowy sezon

Maksymilian Durski (rocznik 2007) to wychowanek gdańskiego klubu, grający na pozycji przyjmującego. Jest tegorocznym wicemistrzem Europy U22. Piotr Graban powołał go na turniej w Portugalii, gdzie Polacy wywalczyli srebrne medale, ulegając Czechom w finale. Wcześniej został uznany najlepszym przyjmującym mistrzostw Polski juniorów. W ostatnich latach należał do liderów młodzieżowych zespołów "Gdańskich Lwów".

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Teraz przed młodym siatkarzem kolejny krok w karierze. Otrzyma szansę dalszego rozwoju w PlusLidze, dołączając do drużyny Energa Trefl Gdańsk na nowy sezon 2026/2027. Wcześniej klub ogłosił, że pierwszą drużynę zasili inny utalentowany zawodnik młodzieży Trefla - libero Marcel Schadach.

– Bardzo cieszy nas fakt, że kolejni wychowankowie dołączają do pierwszej drużyny. Marcel i Maksymilian byli jednymi z liderów zespołu, który sięgnął po brązowy medal mistrzostw Polski juniorów, a ich indywidualne wyróżnienia tylko potwierdzają jakość, jaką prezentują. Jesteśmy przekonani, że swoją ciężką pracą zasłużyli na tę szansę. Chcemy, aby Energa Trefl Gdańsk była miejscem, w którym młodzi zawodnicy mogą rozwijać się i przechodzić drogę od grup młodzieżowych do PlusLigi. To ważny moment zarówno dla nich, jak i dla całego naszego systemu szkolenia – powiedział prezes klubu Dariusz Gadomski.

Energa Trefl Gdańsk - skład na sezon 2026/2027:

rozgrywający: Przemysław Stępień, Joe Worsley

przyjmujący: Maksymilian Durski, Michał Gierżot, Damian Kogut, Piotr Orczyk

atakujący: Aliaksei Nasevich, Damian Schulz

środkowi: Moustapha M’Baye, Patryk Niemiec, Piotr Nowakowski, Mariusz Schamlewski

libero: Voitto Koykka, Marcel Schadach.

Trener: Mariusz Sordyl.

Polsat Sport, treflgdansk.pl