Koniec pewnej epoki! Klub PlusLigi rozstał się z trenerem

Ugis Krastins dołączył do Barkomu w 2016 roku. Trzykrotnie wywalczył z drużyną mistrzostwo Ukrainy (2018, 2019, 2021), a czterokrotnie Puchar i Superpuchar. Od 2022 roku prowadził ten klub w rozgrywkach PlusLigi, w czterech kolejnych sezonach utrzymując się w elicie.

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W latach 2017-23 Krastins był trenerem reprezentacji Ukrainy. Obecnie prowadzi kadrę Łotwy.

"Razem przeżyliśmy wiele momentów "po raz pierwszy". Europejskie puchary. Mistrzostwo Ukrainy. Puchary. Historyczny debiut w polskiej PlusLidze. W tym czasie drużyna trzykrotnie zdobyła tytuł mistrza Ukrainy. Cztery razy sięgała po Puchar Ukrainy i Superpuchar Ukrainy. To historia, którą pisaliśmy razem... Te zwycięstwa to nie tylko trofea. To charakter. To wiara. To motywacja. Dziękujemy za każdy mecz. Za każdą wskazówkę. Za zaufanie i wiarę w nas" – napisał klub w komunikacie.

W nowym sezonie PlusLigi klub będzie grał w Jastrzębiu-Zdroju i wystąpi pod szyldem Jastrzębie Barkom. Trenerem tego zespołu będzie Andrzej Kowal.