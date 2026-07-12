Koniec pewnej epoki! Klub PlusLigi rozstał się z trenerem

Robert MurawskiSiatkówka

Ugis Krastins odchodzi z klubu Barkom-Każany Lwów. Pochodzący z Łotwy trener prowadził tę drużynę od 2016 roku, a od 2022 w rozgrywkach PlusLigi.

Ugis Krastins, trener siatkówki w czarnej koszulce z flagą Ukrainy.
fot. Jakub Piasecki / Cyfrasport
Ugis Krastins opuszcza klub Barkom Każany Lwów, którego trenerem był od 2016 roku.

Ugis Krastins dołączył do Barkomu w 2016 roku. Trzykrotnie wywalczył z drużyną mistrzostwo Ukrainy (2018, 2019, 2021), a czterokrotnie Puchar i Superpuchar. Od 2022 roku prowadził ten klub w rozgrywkach PlusLigi, w czterech kolejnych sezonach utrzymując się w elicie.

 

Zobacz także: Znamy wstępny terminarz PlusLigi! Kiedy rusza sezon 2026/2027?

 

W latach 2017-23 Krastins był trenerem reprezentacji Ukrainy. Obecnie prowadzi kadrę Łotwy.

 

"Razem przeżyliśmy wiele momentów "po raz pierwszy". Europejskie puchary. Mistrzostwo Ukrainy. Puchary. Historyczny debiut w polskiej PlusLidze. W tym czasie drużyna trzykrotnie zdobyła tytuł mistrza Ukrainy. Cztery razy sięgała po Puchar Ukrainy i Superpuchar Ukrainy. To historia, którą pisaliśmy razem... Te zwycięstwa to nie tylko trofea. To charakter. To wiara. To motywacja. Dziękujemy za każdy mecz. Za każdą wskazówkę. Za zaufanie i wiarę w nas" – napisał klub w komunikacie.

 

W nowym sezonie PlusLigi klub będzie grał w Jastrzębiu-Zdroju i wystąpi pod szyldem Jastrzębie Barkom. Trenerem tego zespołu będzie Andrzej Kowal.

Przejdź na Polsatsport.pl
ANDRZEJ KOWALBARKOM-KAŻANY LWÓWJASTRZĘBIE BARKOMKARUZELA TRANSFEROWA SIATKÓWKAPLUSLIGASIATKÓWKATRANSFERY PLUSLIGATRANSFERY SIATKARSKIEUGIS KRASTINSVOLLEY CLUB BARKOM KAZHANY LVIV
ZOBACZ WIĘCEJ
PlusLiga
Andrzej Kowal
Ugis Krastins
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Julia Orzoł: Jestem wdzięczna, że mogę tutaj być
Zobacz także

Liga Narodów siatkarek: Polska - Japonia. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecz?

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 