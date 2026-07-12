Kontrowersja na mistrzostwach świata. FIFA opublikowała nagranie

W sobotę 11 lipca reprezentacje Norwegii i Anglii wyszły na boisko Hard Rock Stadium w Miami, by rywalizować w ćwierćfinałowym spotkaniu tegorocznych mistrzostw świata.

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Lepiej w mecz weszli piłkarze ze Skandynawii, wychodząc na prowadzenie w 36. minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Andreas Schjelderup. Anglicy jeszcze przed przerwą zdołali doprowadzić do wyrównania. W drugiej minucie doliczonego czasu gry do bramki Norwegów trafił Jude Bellingham.

Właśnie to trafienie wywołało sporo kontrowersji. Według niektórych kibiców i piłkarzy piłka po wybiciu przez bramkarza trafiła w linkę nad murawą, po której porusza się kamera. To miało zmienić trajektorię lotu futbolówki, a co za tym idzie pozwolić zawodnikowi Realu Madryt zdobyć bramkę.

Do całej sytuacji postanowiła odnieść się FIFA. W mediach społecznościowych opublikowane zostało nagranie, w którym pokazano "puls piłki", czyli odczyt z czytnika wewnątrz futbolówki, który pokazuje, czy piłka zaliczyła jakiś kontakt. Według materiału wideo uderzenie w linkę nie miało miejsca.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Ostatecznie o wyniku spotkania musiała zadecydować dogrywka. W 93. minucie ponownie gola strzelił Bellingham, tym samym zapewniając "Lwom Albionu" awans do półfinału mistrzostw świata. Anglicy o finał powalczą z Argentyńczykami.

AA, Polsat Sport