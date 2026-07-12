Kontrowersja na mistrzostwach świata. FIFA opublikowała nagranie
Do kontrowersyjnej sytuacji doszło podczas meczu Norwegia - Anglia w ćwierćfinale mistrzostw świata. Według piłkarzy ze Skandynawii, przy golu "Lwów Albionu" piłka trafiła w linkę trzymającą kamerę. FIFA odniosła się do całej sytuacji, publikując nagranie.
W sobotę 11 lipca reprezentacje Norwegii i Anglii wyszły na boisko Hard Rock Stadium w Miami, by rywalizować w ćwierćfinałowym spotkaniu tegorocznych mistrzostw świata.
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Lepiej w mecz weszli piłkarze ze Skandynawii, wychodząc na prowadzenie w 36. minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Andreas Schjelderup. Anglicy jeszcze przed przerwą zdołali doprowadzić do wyrównania. W drugiej minucie doliczonego czasu gry do bramki Norwegów trafił Jude Bellingham.
Właśnie to trafienie wywołało sporo kontrowersji. Według niektórych kibiców i piłkarzy piłka po wybiciu przez bramkarza trafiła w linkę nad murawą, po której porusza się kamera. To miało zmienić trajektorię lotu futbolówki, a co za tym idzie pozwolić zawodnikowi Realu Madryt zdobyć bramkę.
Do całej sytuacji postanowiła odnieść się FIFA. W mediach społecznościowych opublikowane zostało nagranie, w którym pokazano "puls piłki", czyli odczyt z czytnika wewnątrz futbolówki, który pokazuje, czy piłka zaliczyła jakiś kontakt. Według materiału wideo uderzenie w linkę nie miało miejsca.
Ostatecznie o wyniku spotkania musiała zadecydować dogrywka. W 93. minucie ponownie gola strzelił Bellingham, tym samym zapewniając "Lwom Albionu" awans do półfinału mistrzostw świata. Anglicy o finał powalczą z Argentyńczykami.Przejdź na Polsatsport.pl