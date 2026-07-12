Na taką walkę fani UFC czekali od wielu lat, ale trwała ona zaledwie 69 sekund. Mowa o starciu Conora McGregora z Maxem Hollowayem, w którym Irlandczyk poddał rywalizację przez niezdolność do walki. Jak wyglądało całe starcie?

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Od początku McGregor bardzo szybko chciał zaatakować rywala wysokimi kopnięciami. Wyraźnie ślizgał się jednak na macie i upadał z dostrzegalnym brakiem oparcia na kontuzjowanej nodze, co stwarzało rywalowi szanse na mocne uderzenia z góry. Po kolejnym niepewnym kroku Irlandczyka sędzia przerwał walkę i przyznał zwycięstwo Hollowayowi.

37-letni McGregor opuścił oktagon i nie udzielił tradycyjnego wywiadu. Realizator wskazywał jednak powtórki jego wejścia do walki, gdzie widać już problemy zawodnika. Na nagraniach wyraźnie widać, że Irlandczykowi już w tamtym momencie doskwierał uraz nogi, a zwłaszcza w momencie zdejmowania butów, gdy traci równowagę.

Po kilku godzinach sam McGregor postanowił zabrać głos w kwestii swojego urazu. Jego zdaniem urazu przed walką nie było.

- Moja głowa tego nie wytrzymuje. Jest zniszczona. Nie miałem żadnych urazów przed walką. Kopałem, stawałem na nogach i skakałem przez cały obóz treningowy, a także za kulisami przed walką. To wyszło znikąd. Nie wiem, skąd się to wzięło. Mogę to tylko opisać jako piekło - napisał Irlandczyk.

Starcie McGregora było o tyle istotne, że na taki pojedynek czekał cały świat sportów walki. Legendarny zawodnik wrócił do klatki UFC po pięcioletniej przerwie. Po raz ostatni umiejętności słynnego Irlandczyka mogliśmy zobaczyć podczas gali w lipcu 2021, kiedy po raz drugi przegrał z Dustinem Poirierem.

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