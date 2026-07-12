Lavarini błyskawicznie zareagował na porażkę z Japonią. Wskazał, co było decydujące

Siatkówka

Selekcjoner reprezentacji Polski Stefano Lavarini zabrał głos po niedzielnej porażce z Japonią. - Wiemy, jakie mieliśmy problemy, ale mimo to zawsze wychodziliśmy na parkiet, walczyliśmy i staraliśmy się być lepszym zespołem z meczu na mecz - powiedział.

Stefano Lavarini, trener reprezentacji Polski w siatkówce kobiet, z tablet w ręku.
fot. PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Stefano Lavarini zabrał głos po porażce z Japonią

Polska przegrała z Japonią 2:3 w meczu Ligi Narodów rozegranym w Osace. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego prowadziły 2:0, ale rywalki odwróciły losy starcia i to one zagrają w turnieju finałowym w Makau. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Koniec pewnej epoki! Klub PlusLigi rozstał się z trenerem

 

Tuż po zakończeniu spotkania selekcjoner polskiej kadry wyznał, że jest dumny ze swojego zespołu. 

 

- Na pewno urośliśmy podczas tej rywalizacji. Jeśli chcemy wyciągnąć lekcję, to nie ma lepszej możliwości, niż ta wzięta od Japonii - powiedział.

 

Lavarini uważa, że Japonkom mogło pomóc wsparcie, na które mogły liczyć ze strony kibiców z trybun.

 

- To, co się działo tutaj w hali, zrobiło różnicę i pomogło rywalkom zakwalifikować się do finału - przyznał. - Dla niektórych zawodniczek to będzie potrzebne doświadczenie, które zaowocuje w przyszłości. Było kilka momentów, w których muszą być bardziej skupione. Mimo to jestem dumny, że pozostaliśmy w rywalizacji przez dwanaście meczów - przekazał.

 

Dla Polek ostatnie spotkania nie były udane. Poniosły przecież aż cztery porażki, notując tylko zwycięstwo nad USA.

 

- Wiele rzeczy zrozumieliśmy, szczególnie tych, nad którymi musimy pracować. To była wymagająca rywalizacja. Wiemy, jakie mieliśmy problemy, ale mimo to zawsze wychodziliśmy na parkiet, walczyliśmy i staraliśmy się być lepszym zespołem z meczu na mecz. To jest droga, którą jestem w stanie zaakceptować - podsumował.

 

Zobacz także

Tie-break w meczu o wszystko! As serwisowy przesądził o losie polskich siatkarek

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWPOLSKAREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKASTEFANO LAVARINI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Belgia - Ukraina. Skrót meczu
Zobacz także

Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - niedziela 12.07 (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 