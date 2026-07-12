Lavarini błyskawicznie zareagował na porażkę z Japonią. Wskazał, co było decydujące

Polska przegrała z Japonią 2:3 w meczu Ligi Narodów rozegranym w Osace. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego prowadziły 2:0, ale rywalki odwróciły losy starcia i to one zagrają w turnieju finałowym w Makau.

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Tuż po zakończeniu spotkania selekcjoner polskiej kadry wyznał, że jest dumny ze swojego zespołu.

- Na pewno urośliśmy podczas tej rywalizacji. Jeśli chcemy wyciągnąć lekcję, to nie ma lepszej możliwości, niż ta wzięta od Japonii - powiedział.

Lavarini uważa, że Japonkom mogło pomóc wsparcie, na które mogły liczyć ze strony kibiców z trybun.

- To, co się działo tutaj w hali, zrobiło różnicę i pomogło rywalkom zakwalifikować się do finału - przyznał. - Dla niektórych zawodniczek to będzie potrzebne doświadczenie, które zaowocuje w przyszłości. Było kilka momentów, w których muszą być bardziej skupione. Mimo to jestem dumny, że pozostaliśmy w rywalizacji przez dwanaście meczów - przekazał.

Dla Polek ostatnie spotkania nie były udane. Poniosły przecież aż cztery porażki, notując tylko zwycięstwo nad USA.

- Wiele rzeczy zrozumieliśmy, szczególnie tych, nad którymi musimy pracować. To była wymagająca rywalizacja. Wiemy, jakie mieliśmy problemy, ale mimo to zawsze wychodziliśmy na parkiet, walczyliśmy i staraliśmy się być lepszym zespołem z meczu na mecz. To jest droga, którą jestem w stanie zaakceptować - podsumował.

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HP, Polsat Sport