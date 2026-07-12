Liga Europejska w siatkówce 2026. Finałowe starcia za nami, poznaliśmy triumfatorów

W rozgrywkach Ligi Europejskiej siatkarzy wystartowało 27 reprezentacji. Finowie wygrali sześć spotkań w fazie zasadniczej, podobnie jak Holandia, Dania oraz Izrael i to te cztery drużyny awansowały do półfinałów. W meczach 1/2 finału Holandia wygrała z Izraelem (3:1, 3:1), a Finlandia z Danią (3:1, 3:1).

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W obu meczach finału lepsi okazali się Finowie, dwukrotnie po 3:1 pokonując reprezentację Holandii, która w pięciu ostatnich sezonach rywalizowała w Lidze Narodów. Czołową postacią zwycięskiej drużyny był przyjmujący Luka Marttila, który w pierwszym spotkaniu finału zdobył 27, a w drugim 22 punkty i został wybrany MVP rozgrywek. Ważną postacią reprezentacji Finlandii był również Voitto Koykka - libero Energa Trefla Gdańsk. Fińscy siatkarze rozgrywki Ligi Europejskiej wygrali po raz drugi z rzędu.

Finał Ligi Europejskiej siatkarzy 2026:

2026-07-08: Finlandia – Holandia 3:1 (27:25, 23:25, 25:23, 25:13)

2026-07-11: Holandia – Finlandia 1:3 (15:25, 25:20, 18:25, 21:25)

W rywalizacji pań w Lidze Europejskiej zagrało 26 drużyn. Słowenia, Szwecja, Węgry i Słowacja to reprezentacje, które bez porażki przebrnęły przez fazę zasadniczą i awansowały do półfinałów. Słowenia pokonała w nich Słowację (3:0, 3:0), a Szwecja uporała się z Węgrami (3:2, 3:1).

Oba mecze finałowe kończyły się tie-breakami i w obu przypadkach górą była reprezentacja Szwecji (15:13 u siebie, 15:12 na wyjeździe). Szwedki wygrały te rozgrywki po raz drugi w historii - wcześniej triumfowały w 2024 roku, a przed rokiem najlepsza była Ukraina, która rywalizuje obecnie w VNL. Nagroda MVP dla największej gwiazdy szwedzkiej kadry - Isabelle Haak, która zdobyła 35 punktów w pierwszym i 28 w drugim meczu finału.

Finał Ligi Europejskiej siatkarek 2026:

2026-07-08: Szwecja – Słowenia 3:2 (25:18, 21:25, 17:25, 27:25, 15:13)

2026-07-11: Słowenia – Szwecja 2:3 (25:15, 25:18, 20:25, 18:25, 12:15).

LIGA EUROPEJSKA SIATKARZY - WYNIKI

LIGA EUROPEJSKA SIATKAREK - WYNIKI