Liga Narodów siatkarek 2026. Kiedy turniej finałowy? Kiedy mecze w Makau? Terminarz
Przed nami turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek 2026 w chińskim Makau. Już w dniach 22-26 lipca o tytuł najlepszej drużyny tegorocznej edycji zagra siedem najlepszych drużyn tabeli oraz ekipa gospodarzy z Chin. Kiedy turniej finałowy Ligi Narodów? O której godzinie odbędą się mecze w Makau?
Przed nami turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek, w którym zobaczymy najlepsze kadry po trzech seriach meczów fazy interkontynentalnej. Jak zwykle w tej części rozgrywek nie zabrakło emocjonujących starć i wielkiej rywalizacji, ale prawdziwa walka o medale rozpoczyna się właśnie w chińskim Makau, gdzie osiem ekip zagra już na etapie ćwierćfinałów.
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Kto zatem sięgnie po medale w tegorocznej edycji? Przekonamy się już w czwartym tygodniu lipca, a cała rywalizacja rozpocznie się w środę od dwóch ćwierćfinałów. Wszystkie mecze odbędą się w godzinach porannych polskiego czasu.
Podczas turnieju finałowego zabraknie polskich siatkarek, które nie wywalczyły awansu w fazie interkontynentalnej. Wszystko ważyło się do ostatnich chwil spotkania z Japonią, ale ostatecznie podopieczne selekcjonera Stefano Lavariniego przegrały w tie-breaku i nie zagrają w czwartym z rzędu turnieju finałowym Ligi Narodów.
Liga Narodów siatkarek po raz pierwszy została rozegrana w 2018 roku, zastępując organizowane w latach 1993-2017 rozgrywki World Grand Prix. Dotychczasowe edycje wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Siatkarki reprezentacji Polski w trzech ostatnich latach wywalczyły brązowe medale.
Terminarz turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarek 2026:
22 lipca (środa), godz. 10:00 - ćwierćfinał nr 1
22 lipca (środa), godz. 13:30 - ćwierćfinał nr 2
23 lipca (czwartek), godz. 10:00 - ćwierćfinał nr 3
23 lipca (czwartek), godz. 13:30 - ćwierćfinał nr 4
25 lipca (sobota), godz. 10:00 - półfinał nr 1
25 lipca (sobota), godz. 13:30 - półfinał nr 2
26 lipca (niedziela), godz. 9:30 - mecz o trzecie miejsce
26 lipca (niedziela), godz. 13:30 - finałPrzejdź na Polsatsport.pl