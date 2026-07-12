Przed nami turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek, w którym zobaczymy najlepsze kadry po trzech seriach meczów fazy interkontynentalnej. Jak zwykle w tej części rozgrywek nie zabrakło emocjonujących starć i wielkiej rywalizacji, ale prawdziwa walka o medale rozpoczyna się właśnie w chińskim Makau, gdzie osiem ekip zagra już na etapie ćwierćfinałów.

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Kto zatem sięgnie po medale w tegorocznej edycji? Przekonamy się już w czwartym tygodniu lipca, a cała rywalizacja rozpocznie się w środę od dwóch ćwierćfinałów. Wszystkie mecze odbędą się w godzinach porannych polskiego czasu.

Podczas turnieju finałowego zabraknie polskich siatkarek, które nie wywalczyły awansu w fazie interkontynentalnej. Wszystko ważyło się do ostatnich chwil spotkania z Japonią, ale ostatecznie podopieczne selekcjonera Stefano Lavariniego przegrały w tie-breaku i nie zagrają w czwartym z rzędu turnieju finałowym Ligi Narodów.

Liga Narodów siatkarek po raz pierwszy została rozegrana w 2018 roku, zastępując organizowane w latach 1993-2017 rozgrywki World Grand Prix. Dotychczasowe edycje wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Siatkarki reprezentacji Polski w trzech ostatnich latach wywalczyły brązowe medale.

Terminarz turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarek 2026:

22 lipca (środa), godz. 10:00 - ćwierćfinał nr 1

22 lipca (środa), godz. 13:30 - ćwierćfinał nr 2

23 lipca (czwartek), godz. 10:00 - ćwierćfinał nr 3

23 lipca (czwartek), godz. 13:30 - ćwierćfinał nr 4

25 lipca (sobota), godz. 10:00 - półfinał nr 1

25 lipca (sobota), godz. 13:30 - półfinał nr 2

26 lipca (niedziela), godz. 9:30 - mecz o trzecie miejsce

26 lipca (niedziela), godz. 13:30 - finał

PI, Polsat Sport