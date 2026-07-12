Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - niedziela 12.07 (WIDEO)

W dniach 8-12 lipca są rozgrywane mecze trzeciego tygodnia Ligi Narodów w siatkówce kobiet. To ostatni tydzień fazy interkontynentalnej VNL 2026. Siatkarki rywalizują w trzech miastach - Belgradzie, Hongkongu oraz Osace, gdzie gra reprezentacja Polski.

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Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana z udziałem osiemnastu reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych zespołów w tabeli oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

Liga Narodów siatkarek - wyniki i skróty meczów (niedziela 12.07)

2026-07-12: Belgia – Ukraina 0:3 (23:25, 20:25, 13:25)

2026-07-12: USA – Brazylia 3:0 (26:24, 25:22, 25:16)

2026-07-12: Tajlandia – Turcja (niedziela, godzina 8.30)

2026-07-12: Kanada – Dominikana (niedziela, godzina 10.30)

2026-07-12: Polska – Japonia (niedziela, godzina 12.20)

2026-07-12: Francja – Czechy (niedziela, godzina 13.00)

2026-07-12: Chiny – Włochy (niedziela, godzina 14.00)

2026-07-12: Bułgaria – Niemcy (niedziela, godzina 16.30)

2026-07-12: Serbia – Holandia (niedziela, godzina 20.00).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport