Liga Narodów siatkarek: Polska - Japonia. Relacja live i wynik na żywo

Polki mają na koncie siedem zwycięstw oraz cztery porażki i nie są jeszcze pewne awansu do turnieju finałowego, w którym zagra siedem najlepszych zespołów z fazy zasadniczej oraz Chiny jako gospodarz.

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W środowym meczu Polki przegrały z Turczynkami 1:3. Dzień później po tie-breaku ograły Amerykanki i mocno zbliżyły się do celu - awansu do turnieju finałowego. W kolejnym starciu przegrały 1:3 z Brazylijkami i wszystko rozstrzygnie się w niedzielnym spotkaniu - na zakończenie turnieju w Osace - z ekipą gospodarzy.

- Wszyscy wiemy, jaka jest stawka tego ostatniego spotkania. Może się okazać, że z Japonią to będzie mecz o wyjście, więc zrobimy wszystko, żeby to spotkanie wygrać. Ja osobiście uważam, że jeśli zaprezentujemy taką siatkówkę jak z Brazylią, to jestem spokojna o to, że wywieziemy stąd awans - przyznała Alicja Grabka.

Czy Polki wywalczą awans do turnieju finałowego Ligi Narodów 2026?

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Japonia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12.20.

BS, Polsat Sport