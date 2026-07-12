Liga Narodów siatkarzy 2026: Terminarz. Kiedy mecze Polski?

Mecze trzeciego tygodnia Ligi Narodów siatkarzy 2026 zostaną rozegrane w dniach 15-19 lipca. 18 drużyn podzielono na trzy grupy, które będą rywalizowały w trzech różnych lokalizacjach. W każdym z turniejów zagra po sześć zespołów, a każda z drużyn rozegra po cztery spotkania.

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Polscy siatkarze wystąpią podczas turnieju w Chicago. W USA zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, ekipą gospodarzy.

grupa 7 (Belgrad, Serbia) Iran, Niemcy, Serbia, Słowenia, Turcja, Ukraina

grupa 8 (Chicago, USA) Brazylia, Bułgaria, Chiny, Francja, Polska, USA

grupa 9 (Osaka, Japonia) Argentyna, Belgia, Japonia, Kanada, Kuba, Włochy

Mecze trzeciego tygodnia wyłonią finalną listę uczestników turnieju finałowego. Awansuje do niego osiem reprezentacji - siedem najlepszych ekip w tabeli fazy zasadniczej i gospodarz - USA.

Turniej finałowy zostanie rozegrany w chińskim Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Liga Narodów siatkarzy: Terminarz. Kiedy mecze Polski?

2026-07-15: Kanada – Argentyna (środa, godzina 4.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-07-15: Belgia – Kuba (środa, godzina 8.15; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-07-15: Japonia – Włochy (środa, godzina 12.05; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-07-15: Niemcy – Słowenia (środa, godzina 12.45; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-07-15: Ukraina – Iran (środa, godzina 16.15; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-07-15: Bułgaria – Polska (środa, godzina 18.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat od 19.00)

2026-07-15: Serbia – Turcja (środa, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-07-15: Francja – Brazylia (środa, godzina 22.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

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