Gdzie obejrzeć mistrzostwa świata WEC z udziałem Roberta Kubicy?

W AF Corse, podobnie jak w ubiegłym roku, gdy zdobyli tytuł wicemistrzów świata w kategorii Hypercar, kierowcami są Brytyjczyk Phil Hanson, Chińczyk Yifey Ye i Kubica.

W tym roku prywatny team Ferrari nie jest w tak dobrej dyspozycji jak w poprzednim sezonie, gdy triumfowali w 24-Le Mans. Po trzech rundach Kubica i jego partnerzy z teamu są w klasyfikacji kierowców na 11. pozycji z dorobkiem 21 pkt. Prowadzi zespół Toyoty - 75 pkt, w którym jeżdżą Kamui Kobayashi, Mike Conway i Nysk de Vries.

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Dopiero na 5. pozycji plasuje się pierwszy fabryczny team Ferrari - Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi i James Calado, który zgromadził 39 pkt.

W tym roku po raz 14. w historii odbywają się FIA World Endurance Championship, organizowane przez Federation Internationale de l’Automobile (FIA) i Automobile Club de l'Ouest (ACO). W sezonie startują prototypy i grand tourery podzielone na dwie kategorie: Hypercar i LMGT3.

W tegorocznym kalendarzu jest osiem rund. Pierwsza odbyła się na Imoli, ostatnia - 7 listopada - pojedzie w Bahrajnie. Na liście startowej Hypercar jest 17 teamów. W porównaniu z poprzednim sezonem w stawce nie ma Porsche.

Historyczny tor Interlagos będzie gospodarzem rundy FIA WEC po raz trzeci z rzędu. Otwarty po raz pierwszy w 1940 roku jest trudny technicznie, trasa jest pofałdowana, są spore różnice wysokości. Jedno okrążenie ma zaledwie 4,309 kilometra, jest zatem najkrótszym torem w kalendarzu mistrzostw świata. Autodromo Jose Carlos Pace lub Interlagos jest położony między dwoma podziemnymi jeziorami, którym zawdzięcza swoją drugą nazwę.

Przez wiele lat największą wadą obiektu była bardzo nierówna nawierzchnia. W 2014 roku nitka toru została w całości zmodernizowana. Kontrakt na organizację wyścigów F1 na tym torze podpisano do 2030 roku.

Bolidy startujące w WEC są... ekologiczne. Ich silniki są zasilane oficjalnym, certyfikowanym przez FIA paliwem Excellium Racing 100. Jego największą zaletą jest skład chemiczny. Specjaliści TotalEnergies wyeliminowali bowiem całkowicie ropę naftową - teraz bazą jest wyłącznie biomasa, która powstaje przy wykorzystaniu odpadów, jakie powstają we francuskich winnicach.

Transmisja mistrzostw świata WEC od godziny 16:25 w Polsacie Sport Premium 2, od 18:30 Polsacie Sport 3, a także na Polsat Box Go.

KP, PAP