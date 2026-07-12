Nagrali Conora McGregora za kulisami tuż po walce. Tak przyjął porażkę na UFC 329 (WIDEO)

Na ten powrót czekał cały świat sportów walki. McGregor po pięciu latach ponownie zaprezentował swoje umiejętności w klatce UFC. Jego rywalem był Holloway, z którym lata temu wygrał jednogłośną decyzją sędziów.

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Jak się okazało, nie był to udany powrót. McGregor szybko przegrał w pierwszej rundzie, odnosząc kontuzję nogi. Według niektórych ujęć, wszystko wskazuje na to, że Irlandczyk wyszedł już z urazem do walki.

Kamery towarzyszyły McGregorowi również tuż po opuszczeniu klatki. Na nagraniach telewizji ESPN widać załamanego Irlandczyka, który schodzi do szatni po bolesnej porażce.

Mimo przegranej, McGregor zadeklarował, że wróci do startów.

"Byłem tak gotowy na tę walkę, że nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Gadanie, że byłem rozkojarzony, wchodząc do walki, to bzdura. Byłem spokojny, gotowy i pewny siebie. Jestem w szoku z powodu tego, co się wydarzyło. Diabeł dosłownie patrzy mi w twarz tutaj, prosto przed moimi oczami. Nie angażuję się w to. Jutro będę w kościele. Pokonam to. Nie dam się zrazić. Wrócę" - napisał zawodnik.

"Moja głowa tego nie wytrzymuje. Jest zniszczona. Nie miałem żadnych urazów przed walką. Kopałem, stawałem na nogach i skakałem przez cały obóz treningowy, a także za kulisami przed walką. To wyszło znikąd. Nie wiem, skąd się to wzięło. Mogę to tylko opisać jako piekło" - przyznał wcześniej za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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McGregor to największa gwiazda MMA w historii. Jako pierwszy był posiadaczem dwóch pasów UFC jednocześnie.

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BS, Polsat Sport