Napięta atmosfera w reprezentacji po mundialu! Selekcjoner zwolniony

Piłka nożna

Trener piłkarskiej reprezentacji Senegalu Pape Thiaw został zwolniony ze stanowiska. Jego podopieczni odpadli prawie dwa tygodnie wcześniej w 1/16 finału mistrzostw świata, po porażce z Belgią 2:3.

Mężczyzna w białej koszulce z krótkim rękawem, z ręką uniesioną do góry, patrzy wprost przed siebie.
fot. AFP
Pape Thiaw nie jest już selekcjonerem reprezentacji Senegalu

Senegalczycy mieli duże nadzieje przed turniejem w Ameryce Północnej, ale przegrali dwa mecze w silnej grupie I - 1:3 z Francją oraz 2:3 z Norwegią. Dzięki zwycięstwu nad Irakiem 5:0 awansowali z trzeciej lokaty do 1/16 finału, lecz tam ulegli Belgom 2:3 po dogrywce (choć do 85. minuty prowadzili 2:0).

 

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45-letni Thiaw prowadził reprezentację Senegalu od jesieni 2024 roku, początkowo jako tymczasowy selekcjoner.

 

Francuski dziennik "L'Equipe" doniósł, że jednym z kandydatów do objęcia tego stanowiska jest Patrick Vieira, urodzony w Dakarze francuski mistrz świata z 1998 roku

 

Jak podała agencja Reuters, senegalska federacja zwołała na poniedziałek konferencję prasową.

 

Po porażce z Belgią jeden z czołowych piłkarzy reprezentacji Senegalu Pape Gueye, strzelec dwóch goli w mistrzostwach świata, ogłosił, że nie będzie grać w kadrze narodowej, dopóki pozostanie w niej obecny sztab szkoleniowy.

PAP
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