Nie żyje były piłkarz Legii. Zginął w wypadku samochodowym

Smutne wieści dotarły do polskich kibiców z Portugalii, gdzie w wieku 43 lat w wypadku samochodowym tragicznie zginął Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, znany w naszym kraju jako „Manu”. W 2010 roku podpisał z Legią Warszawa trzyletni kontrakt, który realizował aż do stycznia 2012 roku.

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Manu rozpoczynał karierę w zespole FC Alverca, ale błyskawicznie związał się z Benficą, z której był również wypożyczany między innymi do AEK Ateny. W czerwcu 2010 roku dołączył do Legii i wiązano z nim spore nadzieje.

Kibice mogli go zapamiętać z rajdów w bocznych sektorach boiska, ale przede wszystkim bramki w finale Pucharu Polski w 2011 roku, która pomogła zdobyć stołecznej drużynie trofeum. W 2012 roku zdecydował się rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron i przenieść do Chin.

W trakcie kariery reprezentował jeszcze między innymi Vitorię Setubal i Pafos FC. Profesjonalną grę zakończył w klubie Vilafranquense w 2019 roku.

PI, Polsat Sport