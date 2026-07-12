Niespodzianka w finale Wimbledonu 2026! Dwa sety i po wszystkim

Guo z Chin i Mladenovic z Francji przystąpiły do tego turnieju rozstawione z numerem dziesiątym i w drodze do finału straciły tylko seta. W poprzedniej rundzie pokonały chiński duet Jiang - Xu.

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Dabrowski i Stefani to para numer dwa, która na rozkładzie miała m.in. Katarzynę Piter i Annę Siskovą w ćwierćfinale. Kanadyjka i Brazylijka przed decydującym spotkaniem nie straciły ani jednego seta.

W finale doszło do niespodzianki - górą okazały się Guo i Mladenovic. Reprezentantki Chin i Francji triumfowały w dwóch setach - 6:3, 7:5.

W poprzednim sezonie w turnieju deblistek na Wimbledonie najlepsze okazały się Weronika Kudermietowa i Elize Mertens, które pokonały Su-Wei Hsieh i Jelenę Ostapenko.

Hanyu Guo/Kristina Mladenovic - Gaberiela Dabrowski/Luisa Stefani 6:3, 7:5

Polsat Sport