Obrońcy tytułu dalej w grze! Poznaliśmy ostatniego półfinalistę MŚ 2026

Argentyńczycy to trzykrotni mistrzowie świata, a zarazem obrońcy trofeum. Swój ostatni triumf świętowali cztery lata temu w Katarze, gdzie w finale pokonali Francję. Wcześniej wygrywali mundial w 1978 oraz 1986 roku. W poprzedniej rundzie turnieju podopieczni Lionela Scaloniego wygrali z Egiptem 3:2. Lider kadry, Lionel Messi, już przed tym meczem miał w dorobku osiem goli. Dzięki temu prowadził w rankingu najlepszych strzelców ex aequo z Francuzem Kylianem Mbappe. Szwajcarzy z kolei w poprzedniej rundzie wyeliminowali Kolumbię po serii rzutów karnych. Wcześniej, przez 120 minut gry, na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis.

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Początek spotkania należał do ekipy z Ameryki Południowej, która już w dziesiątej minucie objęła prowadzenie. Messi dośrodkował piłkę z rzutu rożnego prosto w pole karne, a Alexis Mac Allister popisał się znakomitym uderzeniem głową. Pomocnik Liverpoolu skierował futbolówkę do siatki i tym samym otworzył wynik tego starcia.



Helweci za wszelką cenę próbowali wyrównać i bardzo długo operowali piłką. Nie zdołali jednak sforsować szczelnej obrony rywali, dlatego do przerwy na tablicy wyników pozostał rezultat 1:0 dla Argentyny.

Po przerwie zespół Murata Yakina ruszył do ataku. Początkowo Szwajcarzy mieli spore problemy z celnością, ale z czasem zaczęli w końcu trafiać w światło bramki. Najpierw Breel Embolo, a chwilę później Granit Xhaka sprawdzili refleks Emiliano Martineza. Argentyński bramkarz zachował jednak koncentrację i zatrzymał oba uderzenia.

Golkiper Aston Villi nie miał jednak nic do powiedzenia w 67. minucie spotkania. Wówczas Dan Ndoye, po znakomitym podaniu od Ricardo Rodrigueza, znalazł się w świetnej sytuacji. 25-latek pewnie trafił do siatki i tym samym doprowadził do wyrównania.

Problemy drużyny z Europy rozpoczęły się jednak zaledwie chwilę po tym golu. Embolo, który miał już na swoim koncie żółtą kartkę, próbował wymusić faul na zawodniku rywali. Sędzia nie miał wyboru, pokazał mu drugi żółty kartonik, a w konsekwencji wyrzucił napastnika z boiska.

W samej końcówce podopieczni trenera Scaloniego rzucili wszystkie siły do ataku, aby wykorzystać atut gry w przewadze. Ostatecznie jednak do końca regulaminowego czasu gry nie zdołali trafić do siatki rywali, dlatego o losach awansu musiała zadecydować dogrywka.

Dodatkowe pół godziny gry przyniosło ostateczne rozstrzygnięcie na korzyść Argentyńczyków. Julian Alvarez popisał się kapitalnym uderzeniem z dystansu i posłał futbolówkę w samo okienko bramki rywali. W samej końcówce wynik spotkania ustalił Lautaro Martinez, który przypieczętował zwycięstwo swojego zespołu.

Rywalem "Albicelestes" w półfinale mistrzostw świata będzie Anglia, która po dogrywce pokonała Norwegię 2:1.

Argentyna - Szwajcaria 3:1 po dogrywce (1:0, 0:1)

Bramki: Alexis Mac Allister 10, Julian Alvarez 112, Lautaro Martinez 120+1 - Dan Ndoye 67.

Argentyna: Emiliano Martinez - Nahuel Molina (85. Gonzalo Montiel), Cristian Romero (106. Nicolas Otamendi), Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico (78. Nicolas Gonzalez) - Leandro Paredes (110. Jose Lopez) - Rodrigo de Paul (85. Lautaro Martinez), Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez (91. Thiago Almada) - Lionel Messi, Julian Alvarez.

Szwajcaria: Gregor Kobel - Denis Zakaria (96. Ardon Jashari), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (90+5. Eray Comert) - Remo Freuler (115. Ruben Vargas), Granit Xhaka - Fabian Rieder (86. Miro Muheim), Djibril Sow (86. Silvan Widmer), Dan Ndoye (86. Zeki Amdouni) - Breel Embolo.

Żółte kartki: Thiago Almada, Lautaro Martinez, Jose Lopez - Breel Embolo.

Czerwona kartka: Breel Embolo (druga żółta, 72. minuta).

Sędziował: Joao Pinheiro (Portugalia).