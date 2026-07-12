Oni brylowali na kortach Wimbledonu! Oto najlepsze akcje turnieju mężczyzn (WIDEO)

Wimbledon 2026 przeszedł do historii. Za nami dwa tygodnie wielkich emocji, pięknych zagrań oraz długich i efektownych wymian.

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W wielkim finale turnieju triumfował Jannik Sinner. Włoch w bezpośredniej walce o tytuł pokonał Alexandra Zvereva 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4. W czołowej czwórce znaleźli się także Serb Novak Djokovic i Brytyjczyk Arthur Fery.

Wśród pań najlepsza okazała się Linda Noskova. Czeszka po dramatycznym starciu o triumf pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchovą 6:2, 5:7, 6:3.

Znakomite spotkania, pełne wyjątkowych wymian, można było obserwować jednak od samego początku zmagań. Zobacz najlepsze zagrania wszystkich 127 spotkań Wimbledonu w wykonaniu tenisistów.

Najlepsze akcje turnieju mężczyzn - Wimbledon 2026 (WIDEO):

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