Oni brylowali na kortach Wimbledonu! Oto najlepsze akcje turnieju mężczyzn (WIDEO)
Wimbledon 2026 przeszedł do historii. Wśród panów triumfował Jannik Sinner, który w wielkim finale pokonał Alexandra Zvereva. Nie tylko ci dwaj panowie oczarowywali jednak kibiców zgromadzonych na londyńskich kortach. Zobacz najlepsze akcje Wimbledonu 2026 w wykonaniu tenisistów.
Najlepsze akcje Wimbledonu 2026 - mężczyźni
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Wimbledon 2026 przeszedł do historii. Za nami dwa tygodnie wielkich emocji, pięknych zagrań oraz długich i efektownych wymian.
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W wielkim finale turnieju triumfował Jannik Sinner. Włoch w bezpośredniej walce o tytuł pokonał Alexandra Zvereva 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4. W czołowej czwórce znaleźli się także Serb Novak Djokovic i Brytyjczyk Arthur Fery.
Wśród pań najlepsza okazała się Linda Noskova. Czeszka po dramatycznym starciu o triumf pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchovą 6:2, 5:7, 6:3.
Znakomite spotkania, pełne wyjątkowych wymian, można było obserwować jednak od samego początku zmagań. Zobacz najlepsze zagrania wszystkich 127 spotkań Wimbledonu w wykonaniu tenisistów.