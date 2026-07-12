Oni brylowali na kortach Wimbledonu! Oto najlepsze akcje turnieju mężczyzn (WIDEO)

Tenis

Wimbledon 2026 przeszedł do historii. Wśród panów triumfował Jannik Sinner, który w wielkim finale pokonał Alexandra Zvereva. Nie tylko ci dwaj panowie oczarowywali jednak kibiców zgromadzonych na londyńskich kortach. Zobacz najlepsze akcje Wimbledonu 2026 w wykonaniu tenisistów.

Dwóch tenisistów prezentujących zdobyte trofea na ceremonii wręczenia nagród Wimbledonu 2026.
fot. PAP/EPA
Jannik Sinner i Alexander Zverev rywalizowali w finale Wimbledonu

Wimbledon 2026 przeszedł do historii. Za nami dwa tygodnie wielkich emocji, pięknych zagrań oraz długich i efektownych wymian. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Co dalej z występami Igi Świątek? "Nie wiemy, czy ona tego chce"

 

W wielkim finale turnieju triumfował Jannik Sinner. Włoch w bezpośredniej walce o tytuł pokonał Alexandra Zvereva 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4. W czołowej czwórce znaleźli się także Serb Novak Djokovic i Brytyjczyk Arthur Fery. 

 

Wśród pań najlepsza okazała się Linda Noskova. Czeszka po dramatycznym starciu o triumf pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchovą 6:2, 5:7, 6:3. 

 

Znakomite spotkania, pełne wyjątkowych wymian, można było obserwować jednak od samego początku zmagań. Zobacz najlepsze zagrania wszystkich 127 spotkań Wimbledonu w wykonaniu tenisistów. 

Najlepsze akcje turnieju mężczyzn - Wimbledon 2026 (WIDEO):

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALEXANDER ZVEREVARTHUR FERYJANNIK SINNERNOVAK DJOKOVICTENISWIMBLEDON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Nowa mistrzyni Wimbledonu. Halo tu Wimbledon - 12.07

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 