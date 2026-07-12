Drabinka turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarek 2026. Kto zagra?

Przed nami turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek, w którym zobaczymy najlepsze kadry po trzech seriach meczów fazy interkontynentalnej.

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Jak zwykle w tej części rozgrywek nie zabrakło emocjonujących starć i wielkiej rywalizacji. Prawdziwa walka o medale rozpoczyna się jednak właśnie w chińskim Makau, gdzie osiem ekip zagra już na etapie ćwierćfinałów.

Wśród najlepszych znalazły się Amerykanki, Włoszki, Brazylijki, Turczynki, Kanadyjki, Japonki, Holenderki oraz gospodynie - Chinki.

Podczas turnieju finałowego zabraknie polskich siatkarek, które nie wywalczyły awansu w fazie interkontynentalnej.

Kto zatem sięgnie po medale w tegorocznej edycji? Przekonamy się już pod koniec lipca. Cała rywalizacja rozpocznie się w środę 22 lipca od dwóch ćwierćfinałów. Wszystkie mecze odbędą się w godzinach porannych polskiego czasu.

Drabinka turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarek. Kto zagra?

Ćwierćfinał 1: USA - Chiny

Ćwierćfinał 2: Włochy - Holandia

Ćwierćfinał 3: Brazylia - Japonia

Ćwierćfinał 4: Turcja - Kanada

KP, Polsat Sport