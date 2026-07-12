Drabinka turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarek 2026. Kto zagra?
Za nami trzy turnieje fazy interkontynentalnej siatkarskiej Ligi Narodów kobiet. Siedem najlepszych zespołów oraz gospodynie - Chinki - już w dniach 22-26 lipca powalczą o medale w Makau. Kto zagra z kim w ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarek? Sprawdź pary ćwierćfinałowe VNL.
Przed nami turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek, w którym zobaczymy najlepsze kadry po trzech seriach meczów fazy interkontynentalnej.
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Jak zwykle w tej części rozgrywek nie zabrakło emocjonujących starć i wielkiej rywalizacji. Prawdziwa walka o medale rozpoczyna się jednak właśnie w chińskim Makau, gdzie osiem ekip zagra już na etapie ćwierćfinałów.
Wśród najlepszych znalazły się Amerykanki, Włoszki, Brazylijki, Turczynki, Kanadyjki, Japonki, Holenderki oraz gospodynie - Chinki.
Podczas turnieju finałowego zabraknie polskich siatkarek, które nie wywalczyły awansu w fazie interkontynentalnej.
Kto zatem sięgnie po medale w tegorocznej edycji? Przekonamy się już pod koniec lipca. Cała rywalizacja rozpocznie się w środę 22 lipca od dwóch ćwierćfinałów. Wszystkie mecze odbędą się w godzinach porannych polskiego czasu.
Drabinka turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarek. Kto zagra?
Ćwierćfinał 1: USA - Chiny
Ćwierćfinał 2: Włochy - Holandia
Ćwierćfinał 3: Brazylia - Japonia
Ćwierćfinał 4: Turcja - Kanada
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