Drabinka turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarek 2026. Kto zagra?

Siatkówka

Za nami trzy turnieje fazy interkontynentalnej siatkarskiej Ligi Narodów kobiet. Siedem najlepszych zespołów oraz gospodynie - Chinki - już w dniach 22-26 lipca powalczą o medale w Makau. Kto zagra z kim w ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarek? Sprawdź pary ćwierćfinałowe VNL.

Cztery panele przedstawiające żeńską drużynę siatkówki w akcji i podczas celebracji. Pierwszy panel: zawodniczki w białych strojach cieszą się z wygranego punktu. Drugi panel: zawodniczki w czerwono-białych strojach podczas meczu. Trzeci panel: drużyna w białych strojach z japońskimi napisami świętuje. Czwarty panel: zawodniczki w czerwonych strojach podczas gry.
fot. FIVB
Pary ćwierćfinałowe turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarek. Kto zagra z kim?

Przed nami turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek, w którym zobaczymy najlepsze kadry po trzech seriach meczów fazy interkontynentalnej.

 

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Jak zwykle w tej części rozgrywek nie zabrakło emocjonujących starć i wielkiej rywalizacji. Prawdziwa walka o medale rozpoczyna się jednak właśnie w chińskim Makau, gdzie osiem ekip zagra już na etapie ćwierćfinałów.

 

Wśród najlepszych znalazły się Amerykanki, Włoszki, Brazylijki, Turczynki, Kanadyjki, Japonki, Holenderki oraz gospodynie - Chinki.

 

Podczas turnieju finałowego zabraknie polskich siatkarek, które nie wywalczyły awansu w fazie interkontynentalnej.

 

Kto zatem sięgnie po medale w tegorocznej edycji? Przekonamy się już pod koniec lipca. Cała rywalizacja rozpocznie się w środę 22 lipca od dwóch ćwierćfinałów. Wszystkie mecze odbędą się w godzinach porannych polskiego czasu.

Drabinka turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarek. Kto zagra?

Ćwierćfinał 1: USA - Chiny

 

Ćwierćfinał 2: Włochy - Holandia

 

Ćwierćfinał 3: Brazylia - Japonia

 

Ćwierćfinał 4: Turcja - Kanada

 

KP, Polsat Sport
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LIGA NARODÓWSIATKÓWKA
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