Piąta lokata zespołu Roberta Kubicy
W niedzielę na torze Interlagos w Sao Paulo została rozegrana czwarta runda mistrzostw świata World Endurance Championship (WEC). W 6-godzinnym wyścigu wystartował zespół wicemistrzów świata AF Corse z Robertem Kubicą w składzie, zajmując w Brazylii piąte miejsce.
Robert Kubica
W AF Corse, podobnie jak w ubiegłym roku, gdy zdobyli tytuł wicemistrzów świata w kategorii Hypercar, kierowcami są Brytyjczyk Phil Hanson, Chińczyk Yifey Ye i Kubica.
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Zespół Polaka zakończył zmagania na piątej lokacie. Triumfowało BMW.
W tegorocznym kalendarzu jest osiem rund. Pierwsza odbyła się na Imoli, ostatnia - 7 listopada - pojedzie w Bahrajnie.Przejdź na Polsatsport.pl
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