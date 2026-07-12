Piąta lokata zespołu Roberta Kubicy

W AF Corse, podobnie jak w ubiegłym roku, gdy zdobyli tytuł wicemistrzów świata w kategorii Hypercar, kierowcami są Brytyjczyk Phil Hanson, Chińczyk Yifey Ye i Kubica.

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Zespół Polaka zakończył zmagania na piątej lokacie. Triumfowało BMW.

PRZYCZAJONY ROBERT KUBICA WYKORZYSTAŁ ZAMIESZANIE I ZAKOŃCZYŁ 6. GODZINNY WYŚCIG W SAU PAULO NA PIĄTYM MIEJSCU 😍



Ferrari z numerem 83 awansowało o pięć pozycji względem pola startowego i zaliczyło najlepszy start w tym sezonie 🔝@kristiansob I #6hWEC pic.twitter.com/Cg2ql3I7WF — Polsat Sport (@polsatsport) July 12, 2026

W tegorocznym kalendarzu jest osiem rund. Pierwsza odbyła się na Imoli, ostatnia - 7 listopada - pojedzie w Bahrajnie.

BS, Polsat Sport