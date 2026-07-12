Piąta lokata zespołu Roberta Kubicy

Moto

W niedzielę na torze Interlagos w Sao Paulo została rozegrana czwarta runda mistrzostw świata World Endurance Championship (WEC). W 6-godzinnym wyścigu wystartował zespół wicemistrzów świata AF Corse z Robertem Kubicą w składzie, zajmując w Brazylii piąte miejsce.

Robert Kubica w kombinezonie wyścigowym AF Corse.
fot. AFP
Robert Kubica

W AF Corse, podobnie jak w ubiegłym roku, gdy zdobyli tytuł wicemistrzów świata w kategorii Hypercar, kierowcami są Brytyjczyk Phil Hanson, Chińczyk Yifey Ye i Kubica.

 

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Zespół Polaka zakończył zmagania na piątej lokacie. Triumfowało BMW.

 

 

W tegorocznym kalendarzu jest osiem rund. Pierwsza odbyła się na Imoli, ostatnia - 7 listopada - pojedzie w Bahrajnie.

BS, Polsat Sport
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MOTORAJDY
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