Piękna seria polskich siatkarzy trwa! Piąte z rzędu zwycięstwo na ME

Polacy przystąpili do tego spotkania po zwycięstwach z Islandią (3:0), Słowenią (3:0), Turcją (3:1) oraz Włochami (3:1). Finowie natomiast mieli na koncie dwie wygrane: z Turcją (3:2) oraz Serbią (3:2) i dwie porażki: z Włochami (1:3) i Grecją (1:3).

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Starcie Polska - Finlandia lepiej rozpoczęli Biało-Czerwoni, choć początkowo ich przewaga nie było zbyt widoczna (11:9). Z czasem rywale doprowadzili do remisu (18:18), więc wszystko musiało rozstrzygać się w nerwowej końcówce. Dzięki trzypunktowej serii ostatecznie lepsi okazali zawodnicy prowadzeni przez Jacka Nawrockiego.

Druga partia wyglądała podobnie. Najpierw niewielkie prowadzenie polskich siatkarzy, później remis, a następnie zwycięstwo Polaków. Tym razem różnica była jednak widoczna zdecydowanie wyraźniej. Od stanu 15:13 Biało-Czerwoni zdobyli cztery punkty z rzędu, "ustawiając" tym samym wynik. Jeśli Finowie chcieli odnieść trzecie zwycięstwo w tych ME, musieli wziąć się w garść.

Ale nie wzięli. Tym razem polscy siatkarze błyskawicznie zbudowali sobie przewagę (5:1), którą z czasem sukcesywnie powiększali. Seria od 9:7 do 17:7 pozwoliła im ze spokojem dokończyć to starcie i zanotować piąte zwycięstwo w mistrzostwach Starego Kontynentu. Ostatecznie Biało-Czerwoni wygrali 25:19 i cały mecz 3:0.

Do końca fazy grupowej Polacy zagrają jeszcze z Grecją (14.07) oraz Serbią (15.07).

Polska - Finlandia 3:0 (25:21, 25:16, 25:19)

KP, Polsat Sport