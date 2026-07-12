Po 60. roku życia spacer nie wystarczy. Badanie z Kopenhagi wskazuje, co wzmacnia mięśnie

Choć spacer ma mnóstwo zalet i nie da się z tym dyskutować, do swojej codziennej rutyny warto włączyć także inne ćwiczenia, które wzmocnią siłę mięśni i sprawią, że ciało, szczególnie osób po 60. roku życia, będzie mniej podatne na urazy. Warto też przy tym pamiętać, że spacer spacerowi nierówny.

Siła mięśni, siła mózgu

Grupa naukowców przeprowadziła na Uniwersytecie Kopenhaskim badanie dotyczące treningu siłowego, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie American Journal of Physiology w 2021 r. Są one szczególnie istotne w kontekście starzenia się organizmu.



Biologicznie sieć nerwów przekazująca impulsy pomiędzy mięśniami a mózgiem powinna działać doskonale. Jednak wraz z wiekiem, po 60. roku życia, u niektórych osób połączenia neuronalne między nimi zaczynają się wyłączać. W medycynie proces ten nazywa się odnerwieniem mięśni.



Wspomniane badanie dało obiecujące wyniki. Okazało się, że trening siłowy (oporowy) działa regeneracyjnie na wspomnianą sieć. Jest w stanie odświeżyć stare połączenia, które się wyłączyły, a nawet stworzyć nowe. Oto co odkryli naukowcy:



● trening z obciążeniem ratuje komórki nerwowe przed obumieraniem

● miejsca, w których nerwy stykają się z mięśniami, pod wpływem ciężarów czy gum oporowych ulegają całkowitej renowacji

● trening siłowy zmusza włókna mięśniowe do pracy i sprawia, że nie zanikają, tylko rozwijają się.



Casper Søndenbroe, jeden z naukowców biorących udział w badaniu powiedział:



- Do tej pory naukowcy nie byli w stanie wykazać, że trening siłowy może wzmocnić połączenie między neuronami ruchowymi a mięśniami. Nasze badanie jest pierwszym, które przedstawia wyniki sugerujące, że tak właśnie jest.

Chodzić trzeba umieć

Oczywiście spacery nadal są jedną z najprostszych form ruchu, więc jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, nie warto z nich rezygnować. Dla wielu osób po 60. roku życia to dobry wybór, bo chodzenie mniej obciąża stawy i wiąże się z mniejszym ryzykiem kontuzji niż intensywne treningi cardio czy ćwiczenia z dużym obciążeniem. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy pojawiają się już problemy z kośćmi, stawami albo początki osteoporozy. Do najważniejszych zalet spacerów należą:



● spalanie kalorii

● praca nad kondycją

● wspomaganie pracy serca

● poprawa nastroju (szczególnie gdy spaceruje się w ciekawych okolicznościach przyrody)

● wzmacnianie kości i stawów.



Aby jednak chodzenie przynosiło najlepsze efekty, trzeba to robić poprawnie.



Podczas marszu należy zachować wyprostowaną sylwetkę. Warto iść z lekko napiętymi mięśniami brzucha, co odciąża kręgosłup lędźwiowy.



Należy także pamiętać o odpowiedniej dynamice marszu, dostosowanej do swoich możliwości - najlepsze będzie tempo konwersacyjne, czyli takie, które powoduje zmęczenie, ale jednocześnie umożliwia prowadzenie swobodnej rozmowy. Działa ono najlepiej na wydolność.

Polsat Sport