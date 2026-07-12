Polki najlepsze w Kanadzie!

Polki, które cztery tygodnie w portugalskim Montemor zdobyły srebrny medal mistrzostw Europy, były jednymi z faworytek finału. Puławska i Klatt bardzo dobrze rozegrały taktycznie wyścig i pokonały o blisko pół sekundy Chinki Shimeng Yu, Mengdie Yin. Trzecie były Włoszki - Lucrezia Zironi, Giada Rossetti. Na czwartej pozycji finiszowała druga polska osada - Dominika Putto, Adrianna Kąkol, ale do podium straciły 0,74 s.

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W męskim finale na 500 m także wystąpiły dwie polskie załogi. Jarosław Kajdanek z Valerii Vichevem zajęli piąte miejsce, tracąc do zwycięzców Serbów (Żarko Jakovljević, Marko Dragosavljević) 0,85 s. Na ósmej pozycji finiszowali Przemysław Korsak i Wiktor Leszczyński.

W rywalizacji kanadyjkarzy na olimpijskim dystansie 500 m walczyły dwie polskie osady, ale również bez powodzenia. Nowy duet Wiktor Głazunow, Norman Zezula był szósty, a tuż za nimi linie mety przekroczyli bracia Aleksander i Juliusz Kitewscy. Triumfowali Węgrzy Kristof Kollar, Istvan Juhasz.

Apetyt na do podium miał kajakarz Alex Borucki, który startował w jedynce na 500 m. Zawodnik KKW Kraków w Portugalii wywalczył mistrzostwo Europy, ale w Montrealu musiał zadowolić się czwartą lokatą. Wygrał Niemiec Jacob Schopf, a Polak stracił do niego 0,98 s. Startujący w tej konkurencji Wojciech Pilarz był piąty w finale B (14. w klasyfikacji ogólnej).

W finale kajakarek na nieolimpijskim dystansie 200 m Julia Olszewska była siódma, a Katarzyna Kościółek wygrała finał C, czyli została sklasyfikowana na 19. pozycji w klasyfikacji generalnej.

Liderka grupy kanadyjkarek Dorota Borowska, która w tym roku zdobyła dwa brązowe medale mistrzostw Europy, triumfowała w finale B (10. miejsce).

Na zakończenie regat rozegrane zostaną finały jedynek na 5000 m. W wyścigu kanadyjkarzy wystąpią Głazunow oraz Kyrylo Krasinskyi. W Montrealu, w ostatnich zawodach PŚ w tym roku, rywalizuje ponad 800 zawodników z 64 krajów, a reprezentanci Białorusi i Rosji startują pod neutralną flagą.

Puławska i Klatt najlepsze w PŚ w Montrealu:

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PAP