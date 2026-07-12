Polki rozgoryczone po porażce z Japonią. "Trzeci set jest czymś szokującym"

Polki i Japonki miały przed tym spotkaniem taki sam bilans siedmiu zwycięstw i czterech porażek. Było jasne, że zwycięzca meczu zapewni sobie udział w turnieju finałowym, a przegrany zostanie z niczym.

Mecz znakomicie rozpoczęły podopieczne Stefano Lavariniego, które wygrały pierwszego seta 25:20. W drugiej partii spisały się jeszcze lepiej, czego dowodem wynik 25:14. Niestety, w tym momencie nastąpił totalny przestój w naszej drużynie. W efekcie Japonki doprowadziły do tie-breaka, w którym po zaciętym boju triumfowały 15:13.

- Na pewno zaczęłyśmy bardzo dobrze to spotkanie. W pierwszych dwóch setach miałyśmy pod kontrolą rywalki. Gdzieś mimo wszystko później Japonki wróciły w jakiś sposób do gry, do tego publiczność je poniosła, bo była pełna hala. Później doszło też sporo naszych błędów. Japonki się rozkręciły. Tak naprawdę bardzo ciężko nam było je zatrzymać - przyznała Piasecka w rozmowie dla Polsatu Sport.

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Drużyna z Kraju Kwitnącej Wiśni grała przed własną publicznością. Komplet widzów wypełnił halę w Osace, co było odczuwalne przed telewizorami, na trybunach, ale i na parkiecie.

- Na pewno było bardzo głośno. Z perspektywy boiska może aż tak nie było tego słychać, ale na pewno było czuć, że Japonki to prowadzi w górę. Każdy grał tutaj cztery spotkania. My miałyśmy wczoraj dzień wolny troszeczkę na regenerację, ale mimo to, te pierwsze dwa sety były bardzo dobre. Później troszeczkę przestój u nas i Japonki wróciły. W tym tie-breaku też oczywiście było blisko, ale niestety wygrały Japonki - powiedziała siatkarka reprezentacji Polski.

Niestety, nie jest to pierwszy raz, kiedy Polki grają kapitalnie, ale tylko do pewnego momentu, aby następnie oddać inicjatywę rywalkom.

- Na pewno ciężko nam powiedzieć, z czego to się wynika. Zwłaszcza, że zazwyczaj te pierwsze dwa sety są bardzo dobre i mamy w większości przypadków je pod kontrolą. Na pewno ten trzeci set jest czymś szokującym dla nas. Musimy na pewno z tego jak najszybciej wyjść i wyciągnąć wnioski, żeby teraz w kolejnych rozgrywkach już nam się to nie przytrafiało. Na ten moment ciężko powiedzieć, z czego to wynika - skwitowała Piasecka.

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Cała rozmowa z Julitą Piasecką w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport