Spotkania trzeciego tygodnia Ligi Narodów siatkarzy 2026 zostaną rozegrane w dniach 15-19 lipca. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które będą rywalizowały w trzech lokalizacjach. W każdym z turniejów zagra po sześć zespołów, a każda z ekip rozegra po cztery mecze.

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Polscy siatkarze zagrają na turnieju w Chicago. Zmierzą się tam kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją oraz Stanami Zjednoczonymi.

Spotkania trzeciego tygodnia wyłonią ostateczną listę uczestników turnieju finałowego. Awansuje do niego osiem drużyn - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Turniej finałowy zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Polska - Bułgaria. Kiedy mecz Ligi Narodów siatkarzy?

Mecz Polska - Bułgaria w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w środę 15 lipca. Godzina meczu siatkarzy Polska - Bułgaria to 19.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport