Polska - Bułgaria. Kiedy mecz Ligi Narodów siatkarzy?
Reprezentacja Polski zagra na turnieju w Chicago w ramach trzeciego tygodnia VNL 2026. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych będzie Bułgaria. Kiedy mecz Polska - Bułgaria? O której godzinie grają polscy siatkarze?
Spotkania trzeciego tygodnia Ligi Narodów siatkarzy 2026 zostaną rozegrane w dniach 15-19 lipca. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które będą rywalizowały w trzech lokalizacjach. W każdym z turniejów zagra po sześć zespołów, a każda z ekip rozegra po cztery mecze.
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Polscy siatkarze zagrają na turnieju w Chicago. Zmierzą się tam kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją oraz Stanami Zjednoczonymi.
Spotkania trzeciego tygodnia wyłonią ostateczną listę uczestników turnieju finałowego. Awansuje do niego osiem drużyn - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Turniej finałowy zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.
Polska - Bułgaria. Kiedy mecz Ligi Narodów siatkarzy?
Mecz Polska - Bułgaria w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w środę 15 lipca. Godzina meczu siatkarzy Polska - Bułgaria to 19.00 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl