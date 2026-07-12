ME U18 siatkarzy. Polska - Finlandia. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Polska zagra z Finlandią w meczu mistrzostw Europy U18 siatkarzy. Kiedy grają Polacy? O której godzinie zostanie rozegrane to spotkanie? Kto wygra? Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Finlandia na Polsatsport.pl.

Polscy siatkarze rywalizują w mistrzostwach Europy U18. Turniej jest rozgrywany w dniach 7-19 lipca we Włoszech - w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina.

 

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Reprezentacja Polski, którą prowadzi trener Jacek Nawrocki, na inaugurację pokonała 3:0 reprezentację Islandii. W drugim spotkaniu, również w trzech setach wygrała ze Słowenią, a w trzecim z Turcją 3:1. W starciu z Włochami Polacy podtrzymali zwycięską passę i wygrali 3:1. 

 

Siatkarze Finlandii w dotychczasowych meczach zanotowali dwa zwycięstwa i dwie porażki. Pokonali 3:2 Turcję i 3:2 Serbię, a przegrali 1:3 z Włochami i 1:3 z Grecją.

 

Kolejnymi grupowymi rywalami polskich siatkarzy będą Grecja oraz Serbia. Dwa najlepsze zespoły w tabeli awansują dalej i zagrają w półfinałach.

 

Relacja na żywo i wynik meczu siatkarzy Polska - Finlandia w sobotę 12 lipca o godzinie 15.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport
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