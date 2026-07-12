Polska - Japonia. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)

Pierwsze mecze w tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarki reprezentacji Polski grały na turnieju w chińskim mieście Nankin. Wygrały tam trzy spotkania - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią, a w starciu z Chinkami poniosły porażkę 1:3.

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Kolejne mecze drużyna trenera Stefano Lavariniego rozegrała w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Na inaugurację wygrały z Bułgarią 3:0, następnie pokonały Ukrainę 3:1 oraz Holandię 3:1. Na zakończenie turnieju przegrały z Kanadą 2:3.

Ostatni turniej fazy interkontynentalnej z udziałem Polek odbywał się w Osace. Na początek zmierzyły się z reprezentacją Turcji i przegrały 1:3. W meczu ze Stanami Zjednoczonymi pokonały rywalki 3:2. W spotkaniu z Brazylią poniosły porażkę 1:3. Mecz Polska - Japonia decydował o tym, która z tych dwóch drużyn uzupełni stawkę uczestników Final Eight. Polki przegrały 2:3, zakończyły zmagania w VNL 2026 z siedmioma zwycięstwami i pięcioma porażkami a koncie. Nie zagrają w turnieju finałowym, który zostanie rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau.

Skrót meczu siatkarek Polska - Japonia:

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Najwięcej punktów: Magdalena Stysiak (27), Monika Lampkowska (14), Maja Koput (12) – Polska; Yukiko Wada (27), Mayu Ishikawa (18), Yoshino Sato (16), Haruyo Shimamura (12) – Japonia. Polskie siatkarki gorzej od rywalek punktowały w ataku (56-68) i zagrywce (2-6); dominowały w bloku (16-2) i popełniły mniej błędów własnych.

Polska – Japonia 2:3 (25:20, 25:14, 19:25, 21:25, 13:15)

Polska: Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Maja Koput, Magdalena Stysiak, Monika Lampkowska, Magdalena Jurczyk – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Justyna Łysiak, Paulina Damaske, Julia Szczurowska, Alicja Grabka, Anna Obiała, Julia Orzoł. Trener: Stefano Lavarini.

Japonia: Erika Sakae, Haruyo Shimamura, Yoshino Sato, Mayu Ishikawa, Nichika Yamada, Yukiko Wada – Manami Kojima (libero) oraz Satomi Fukudome (libero), Hinata Shigihara, Ayane Kitamado, Nanami Seki, Maki Yamaguchi, Miku Akimoto, Miiku Iwasawa. Trener: Ferhat Akbas.

Sędziowie: Vladimir Simonovic (Szwajcaria) – Fahad Mohammed I A Alawadhi (Katar). Widzów: 7379.

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport