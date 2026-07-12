Rekordowa walka McGregora! Dana White podał kosmiczną kwotę

Za nami gala UFC 329, która nie skończyła się dobrym rezultatem dla charyzmatycznego Irlandczyka. Max Holloway (28-9) pokonał Conora McGregora (22-7) przez techniczny nokaut (niezdolność do walki) w pierwszej rundzie w main evencie gali UFC 329. Dla gwiazdy organizacji był to powrót do oktagonu UFC po pięciu latach rozbratu ze sportem.

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Powrót po tak długiej przerwie przyciągnął sporo uwagi, ale również kibiców na wydarzenie. Jak poinformował Dana White gala UFC 329 ustanowiła rekord wpływów z biletów i jest to aktualnie najlepszy wynik w historii organizacji. Zgodnie z informacjami szefa UFC kwota oscyluje w granicach 25 milionów dolarów.

Dotychczasowy rekord należał do gali UFC 306, w której w walce wieczoru mierzyli się Sean O’Malley i Merab Dwaliszwili. Wówczas oficjalne wpływy z biletów wyniosły 21 829 245 dolarów.

PI, Polsat Sport