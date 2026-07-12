Finał ME U22 siatkarek. Serbia - Włochy. Relacja live i wynik na żywo

Mistrzostwa Europy U22 siatkarek są rozgrywane w dniach 7-12 lipca w Holandii. Areną rywalizacji ośmiu zespołów, które podzielono na dwie grupy, jest Haga.

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Serbia i Włochy rywalizowały ze sobą w grupie II i to spotkanie zakończyło się wygraną reprezentacji Italii 3:1. Włoszki pokonały również 3:2 Polskę i 3:0 Portugalię, a Serbia wygrała z tymi rywalami po 3:1. W półfinałach Serbia pokonała Holandię 3:2, a Italia ograła Hiszpanię 3:0.

Finał ME U22 siatkarek. Relacja na żywo i wynik meczu Serbia - Włochy w niedzielę 12 lipca o godzinie 18.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport