Sinner przemówił po wygranej na Wimbledonie! Oto, co powiedział

Tenis

- Jestem szczęśliwy, że udało się wygrać. Ale jeszcze bardziej cieszy mnie poziom, jaki zaprezentowaliśmy. To wy, kibice, jesteście tego powodem. Nie ma lepszego miejsca, by grać w tenisa - powiedział Jannik Sinner po pokonaniu Alexandra Zvereva w finale wielkoszlemowego Wimbledonu.

Jannik Sinner trzyma w górze puchar Wimbledonu, świętując zwycięstwo.
fot. PAP
Jannik Sinner obronił tytuł na Wimbledonie

Jannik Sinner w niedzielnym finale pokonał Alexandra Zvereva 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4 i obronił tytuł na Wimbledonie. To jego piąty triumf w turnieju Wielkiego Szlema. Wcześniej włoski tenisista wygrał Australian Open (2024, 2025) oraz US Open (2024).

 

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- To niesamowite uczucie - rozpoczął wypowiedź. - Chciałbym najpierw pogratulować Saszy (Zverevowi - przyp. red.) oraz jego sztabowi. Osiągnąłeś niedawno swój cel, czyli triumf w turnieju wielkoszlemowym. Byłeś bardzo blisko, żeby wygrać Wimbledon. Jeśli będziesz grał w ten sposób, sięgniesz po to trofeum - jestem pewny - zwrócił się do rywala bezpośrednio na korcie.

 

- Twój kolejny cel, czyli bycie numerem jeden na świecie, również jest niedaleko - przyznał z uśmiechem. - Muszę być bardzo uważny, ale mimo to jeszcze raz ci gratuluję - dodał.

 

24-latek docenił Niemca oraz to, w jaki sposób rywalizowali na korcie. 

 

- Daliśmy z siebie wszystko, obaj zagrywaliśmy świetnie - przekazał. - Jestem szczęśliwy, że udało się wygrać. Ale jeszcze bardziej cieszy mnie poziom, jaki zaprezentowaliśmy. To wy, kibice, jesteście tego powodem. Nie ma lepszego miejsca, by grać w tenisa. Kiedy wstałem rano, czułem, że to wyjątkowy dzień. Nigdy nie wiesz, ile razy w życiu będzie ci to dane - wyjaśnił. 

 

Podziękował również swoim trenerom oraz najbliższym współpracownikom. 

 

- Byłem przygotowany najlepiej, jak mogłem. To zasługa mojego sztabu. Dziękuję im za to - oznajmił.

 

Na koniec wspomniał, że momentami nie mógł się skupić ze względu na swoją... mamę.

 

- Moja mama nie pomagała, ponieważ parokrotnie wychodziła z kortu w trakcie meczu, ja to wszystko widziałem. To nie było łatwe - podsumował żartobliwie.

 

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ALEXANDER ZVEREVJANNIK SINNERTENISWIMBLEDON
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