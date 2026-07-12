Sinner - Zverev. Skrót finału Wimbledonu (WIDEO)
Lider rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner obronił tytuł w wielkoszlemowym Wimbledonie. W niedzielnym finale pokonał rozstawionego z numerem drugim Niemca Alexandra Zvereva 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4. To jego piąte trofeum Wielkiego Szlema w karierze. Skrót finału Wimbledonu 2026 w załączonym materiale wideo.
Zverev po raz pierwszy dotarł do finału turnieju w Londynie.
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Miesiąc wcześniej po raz pierwszy wygrał imprezę wielkoszlemową, triumfując we French Open.
Włoch powiększył korzystny bilans bezpośrednich pojedynków z Niemcem na 11-4, odniósł nad nim 10. zwycięstwo z rzędu.
W Wielkim Szlemie Sinner wcześniej, oprócz ubiegłorocznego Wimbledonu, wygrał Australian Open 2024 i 2025 oraz US Open 2024.
W sobotnim finale gry pojedynczej kobiet między dwiema Czeszkami triumfowała Linda Noskova, która pokonała w trzech setach Karolinę Muchovą.
Sinner - Zverev. Skrót finału Wimbledonu:
Jannik Sinner (Włochy, 1) - Alexander Zverev (Niemcy, 2) 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4.Przejdź na Polsatsport.pl