Nowy-stary król Londynu! Jannik Sinner wygrał Wimbledon

Obaj zawodnicy to najlepsi gracze tegorocznego Wimbledonu. Zverev w drodze do finału stracił tylko dwa sety - po jednym z Alexandrem Blockxem i Jirim Lehecką. 3:0 wygrał za to z Valentinem Royerem, Marcosem Gironem, Taylorem Fritzem oraz Arthurem Ferym.

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Podobnie miała się sytuacja z Włochem. Sinner stracił jednak dwa sety w pierwszej rundzie z Miomirem Kecmanoviciem. Następnie wygrywał już tylko 3:0 - z Nuno Borgesem, Jensonem Brooksbym, Shintaro Mochizukim, Janem-Lennardem Struffem i Novakiem Djokoviciem.

Zverev i Sinner grali ze sobą 14 razy. Dziesięciokrotnie wygrywał Włoch.

Od samego początku starcia finałowego dało się zauważyć, że obaj panowie nastawiają się na mocną grę w polu serwisowym. Można było jednak odnieść wrażenie, że nieco mniej kłopotów z własnym podaniem miał Niemiec. Dopiero w ósmym gemie tenisista z Trydentu miał szansę na przełamanie, jednak jej nie wykorzystał.

Tak dobra dyspozycja serwisowa musiała zakończyć się tie-breakiem. A w nim, co nie powinno już nikogo dziwić, 15 z 16 piłek wygrywali zagrywający. Tę najważniejszą, ostatnią, udanym atakiem zza linii kortu zakończył Zverev, zapisując tym samym na swoim koncie premierową odsłonę.

Wraz z początkiem drugiej partii rozpoczęły się problemy serwisowe u obu panów. Zarówno jeden, jak i drugi, przetrwali jednak chwilowy kryzys i po kilkunastu minutach wrócili do pełnej skuteczności. Podobnie jak w pierwszym secie, przez całego drugiego żaden z zawodników nie miał nawet szansy na przełamanie. Po raz kolejny mieliśmy zatem decydującego gema.

A w nim od mini-breaka rozpoczął lider rankingu ATP. Zverev dwukrotnie się również pomylił, a tego w tym meczu Sinner mu nie "wybaczył". Po dwóch godzinach i 10 minutach gry mieliśmy zatem 1:1 w setach i wszystko rozpoczynało się od nowa.

Na początku trzeciej odsłony obrońca tytułu prowadził 1:0 i 30:0 przy podaniu Niemca. Ten jednak nie "pękł" i posłał w kierunku rywala cztery potężne serwisy, niwelując przy tym zagrożenie. Choć trudno w to uwierzyć, to dopiero przy stanie 3:3 pojawił się drugi break-point w tym meczu, a pierwszy dla Niemca. Ten jednak potknął się i nie był w stanie wykorzystać swojej szansy. Chwilę później Sinner wybronił swoje podanie, a jeszcze później dokonał pierwszego w tym pojedynku przełamania. Idąc za ciosem, zwyciężył trzeciego seta 6:3.

W czwartej odsłonie po obu zawodnikach było już widać zmęczenie. Wolniejsze serwisy, niższa skuteczność przy pierwszym podaniu - to tylko niektóre znamiona tego, że panowie spędzili na korcie już ponad trzy godziny. Więcej sił zachował jednak Sinner, który w ósmym gemie rozpoczął szturm na końcowe zwycięstwo. Zverev walczył, ile sił w nogach i obronił dwa break-pointy. Trzeciego już nie dał rady. Włoch prowadził 4:3 i ruszał w pole serwisowe. Tam się nie pomylił, toteż chwilę później stanął przed szansą na zakończenie tego spotkania. Wykorzystał ją już za pierwszym razem, zapisując na swoim koncie piąty tytuł wielkoszlemowy.

Sinner obronił tytuł wywalczony przed rokiem. Wówczas okazał się lepszy od Carlosa Alcaraza (4:6, 6:4, 6:4, 6:4). W dorobku ma także zwycięstwa w Australian Open (2024, 2025) i US Open (2024).

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4